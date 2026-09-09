Apple hat sein erstes faltbares iPhone offiziell vorgestellt: Das iPhone Duo startet mit 256 GB bei 1.999 US-Dollar und erscheint am 23. Oktober 2026. Vorbestellungen sind ab dem 16. Oktober 2026 möglich. Das Foldable verbindet ein großes Innendisplay mit Titanrahmen, A20 Pro und einer speziell angepassten iOS-Oberfläche.

Alle Ankündigungen des Abends findet ihr in unserem Apple-Keynote-Liveticker. Die ebenfalls vorgestellten klassischen Spitzenmodelle behandeln wir in der News zum iPhone 18 Pro und Pro Max.

Design: Reisepass-Größe, Titan und zwei Farben

Zusammengefaltet hat das iPhone Duo laut Apple ungefähr Reisepass-Größe. Geöffnet soll es sich eher wie ein kleines iPad anfühlen als wie zwei miteinander verbundene Smartphones. Apple will damit eine große zusammenhängende Bildschirmfläche in einem weiterhin taschentauglichen Gerät anbieten.

Apple bezeichnet das Duo als dünnstes iPhone aller Zeiten. Dafür wurde die interne Architektur neu aufgebaut: Wichtige Komponenten sitzen im Kamera-Plateau. Der Titanrahmen besitzt eine spiegelnd polierte Oberfläche. Als Farben stehen Star White und Night Sky zur Auswahl. Konkrete Gehäusemaße ergänzen wir erst, wenn sie offiziell vorliegen.

7,6 Zoll innen, 5,4 Zoll außen

Das Innendisplay misst 7,6 Zoll. Nach Apples Angaben ist es das größte bislang in einem iPhone verbaute Display und bietet rund 50 Prozent mehr Fläche als das iPhone 18 Pro Max. Das Außendisplay misst 5,4 Zoll.

Beide Bildschirme besitzen dasselbe Seitenverhältnis. Inhalte sollen beim Aufklappen nahtlos vom äußeren auf das innere Display wechseln und automatisch mitskalieren. Die große Fläche lässt sich im Hoch- und Querformat nutzen. Die FaceTime-Kamera sitzt hinter dem Display.

Im Display ermöglichen spezielle viskoelastische Klebeschichten, dass sich die Displaylagen beim Falten gegeneinander bewegen können. Eine Nano-Textur soll Blendung, Reflexionen und die sichtbare Falz reduzieren. Apple fertigt diese Mikrostruktur nach eigenen Angaben mit maskenloser Laserlithografie Pixel für Pixel.

Scharnier, verstärkter Rahmen und IP68

Das Scharnier stützt die Mitte des großen Displays und soll es beim vollständigen Öffnen flach halten. Apple hat dafür ein variables Drehmomentprofil entwickelt. Es soll einen kontrollierten Übergang zwischen geschlossenem, teilweise geöffnetem und vollständig geöffnetem Zustand ermöglichen.

Das Scharnier besteht laut Apple aus mehr als 100 Präzisionsbauteilen. Carbonfaser-Stützplatten unter dem Display bilden eine stabile Basis. Für Stabilität sorgen außerdem ein verstärkter Rahmen mit internen Stützstrukturen sowie Keramikeinsätze in den Antennenbereichen. Auf der Rückseite kommt Ceramic Shield zum Einsatz, vorne Ceramic Shield 2. Apple nennt außerdem Schutz gegen Staub und Wasser nach IP68. Die Angaben zur Robustheit stammen aus der Präsentation; eigene Belastungstests liegen uns noch nicht vor.

Neues iOS-Konzept mit vertikalem Dock und App-Paaren

Apple hat die Oberfläche für das Duo überarbeitet. Wichtige Bedienelemente wandern an die Seite, damit sie auch auf dem großen Bildschirm mit dem Daumen erreichbar bleiben. Das Dock steht vertikal statt horizontal. iOS reagiert auf den Faltwinkel und die Orientierung des Geräts und richtet Inhalte entsprechend neu aus.

Auf dem Innendisplay lassen sich zwei Apps gleichzeitig nebeneinander verwenden. Auch zwei Fenster derselben App sind möglich, etwa zwei Safari-Fenster für einen direkten Vergleich. Häufig genutzte App-Paare könnt ihr speichern und später gemeinsam wieder öffnen.

Teilweise gefaltet kann das Duo ohne zusätzlichen Ständer auf einem Tisch stehen, beispielsweise zur Videowiedergabe. Der StandBy-Modus funktioniert auch ohne angeschlossenes Ladegerät. Als Nachttischuhr soll das Gerät zudem morgens mit einem sanften Leuchteffekt wecken können.

Apple Pencil, Touch ID und Entsperren per Watch

Für beide Displays kündigt Apple Unterstützung für den Apple Pencil mit USB-C an. Diese Funktion kommt allerdings erst später im Jahr 2026 und ist damit noch nicht unmittelbar mit der Vorstellung verfügbar.

Zum Entsperren dient Touch ID in der Seitentaste. Alternativ lässt sich das Duo über eine gekoppelte Apple Watch entsperren. Lautsprecher befinden sich oben und unten am Gerät.

Angepasste Apple-Apps und Unterstützung von Drittanbietern

Apple hat die eigenen Apps an das neue Layout angepasst. Auch Drittanbieter arbeiten bereits daran, das große Innendisplay gezielt auszunutzen. Apple zeigte beziehungsweise nannte dabei unter anderem Netflix, Slack und Zoom.

Damit geht das Konzept über das bloße Vergrößern einer Smartphone-Ansicht hinaus: Seitliche Bedienelemente, flexible Fenster und angepasste App-Layouts sollen die zusätzliche Fläche nutzbar machen. Wie gut das im Alltag über verschiedene Apps hinweg funktioniert, muss sich noch im Praxiseinsatz zeigen.

A20 Pro und C2: Mehr Dauerleistung und effizienterer Mobilfunk

Der A20 Pro treibt beide Displays des iPhone Duo an. Apple nennt eine 35 Prozent höhere dauerhaft abrufbare Leistung gegenüber dem iPhone 17 Pro. Die Angabe beschreibt die anhaltende Leistung und stammt vom Hersteller.

Hinzu kommt das neue C2-Modem. Gegenüber C1X soll es laut Apple bis zu 50 Prozent schneller arbeiten und bis zu 15 Prozent weniger Energie verbrauchen. In den USA unterstützt es zudem 5G mmWave. KI-Algorithmen sollen unter anderem helfen, die Mobilfunkverbindung bei schwachem Empfang schneller wiederherzustellen.

Zwei Akkuzellen und bis zu 44 Stunden Videowiedergabe

Zwei Akkuzellen arbeiten laut Apple als ein gemeinsames Batteriesystem. Für die Videowiedergabe nennt das Unternehmen bis zu 31 Stunden auf dem Innendisplay und bis zu 44 Stunden auf dem Außendisplay.

Beim Schnellladen soll das Duo in etwa 20 Minuten bis zu 50 Prozent erreichen. Fünf Minuten Laden sollen für bis zu fünf Stunden Videowiedergabe reichen. Laufzeit- und Ladeangaben sind Herstellerwerte; eigene Messungen liegen uns noch nicht vor.

Zwei 48-MP-Kameras und Video mit 4K bei 120 fps

Die Rückseite kombiniert eine 48-MP-Fusion-Hauptkamera mit einer 48-MP-Ultraweitwinkelkamera. Die Hauptkamera bietet einen 2-fachen optischen Telebereich ohne separate Telekamera. Videos lassen sich mit bis zu 4K bei 120 fps aufnehmen. Teilweise aufgeklappt kann das Duo selbst stehen und ermöglicht dadurch freihändige Foto- und Videoaufnahmen.

Außen sitzt eine 12-MP-Center-Stage-Frontkamera. Hinzu kommt die FaceTime-Kamera am Innendisplay, die sowohl vollständig geöffnet als auch im aufgestellten Zustand nutzbar ist. Mit iOS 27 können außerdem Inhalte der Front- und Rückkamera gleichzeitig dargestellt werden.

Preis und Release: Ab 1.999 US-Dollar, Verkaufsstart am 23. Oktober

Das iPhone Duo mit 256 GB startet in den USA bei 1.999 US-Dollar. Vorbestellungen beginnen am 16. Oktober 2026, der reguläre Verkaufsstart folgt am 23. Oktober 2026. Ein bestätigter deutscher Preis liegt uns zum Stand dieser Zusammenfassung noch nicht vor.

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