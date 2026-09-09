Apple hat das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max offiziell vorgestellt. Die neuen Spitzenmodelle setzen auf den A20 Pro, eine größere Kühlung und eine Hauptkamera mit variabler Blende. Vorbestellen könnt ihr die Geräte ab dem 12. September 2026, der Verkaufsstart folgt am 18. September 2026. Hier findet ihr die wichtigsten Ankündigungen der Keynote im Überblick.

Die weiteren Vorstellungen und alle Meldungen vom Event könnt ihr in unserem Apple-Keynote-Liveticker nachlesen. Apple hat außerdem sein erstes Foldable vorgestellt: Alle Details dazu findet ihr in unserer News zum iPhone Duo.

A20 Pro: 2-Nanometer-Chip mit mehr CPU- und GPU-Leistung

Im Inneren beider Pro-Modelle arbeitet der neue A20 Pro auf 2-nm-Basis. Seine 6-Core-CPU verfügt über zwei besonders leistungsstarke Performance- beziehungsweise „Super“-Kerne. Apple nennt für die CPU einen Leistungszuwachs von bis zu 20 Prozent.

Für die Grafik ist eine 7-Core-GPU zuständig, die laut Apple bis zu 40 Prozent mehr Leistung bietet. Auch die Neural Accelerators für KI-Aufgaben arbeiten nach Angaben des Unternehmens deutlich schneller. Die genannten Zuwächse sind Herstellerangaben aus der Präsentation; eigene Messungen liegen uns noch nicht vor.

Größere Vapor Chamber, längere Laufzeit und schnelleres Laden

Damit die zusätzliche Leistung auch unter anhaltender Belastung zur Verfügung steht, überarbeitet Apple die Wärmeableitung. Die neue Vapor Chamber im iPhone 18 Pro besitzt die dreifache Oberfläche gegenüber dem iPhone 17 Pro. Apple verspricht dadurch eine deutlich bessere thermische Leistung. Die Kühlung soll dem Chip helfen, hohe Leistung länger aufrechtzuerhalten.

Auch die Akkulaufzeit soll steigen. Für das iPhone 18 Pro Max spricht Apple sogar vom größten Akkulaufzeit-Sprung in der Geschichte des iPhones. Eine konkrete Laufzeit für euren Alltag lässt sich aus diesem Versprechen allein allerdings noch nicht ableiten.

Beim kabelgebundenen Laden nennt Apple zwei neue Eckwerte: Rund 50 Prozent Ladestand in 15 Minuten sowie bis zu sechs Stunden Videowiedergabe nach fünf Minuten Laden. Auch diese Werte stammen von Apple und sind als „bis zu“- beziehungsweise ungefähre Angaben zu verstehen.

48-MP-Fusion-Kamera mit variabler Blende und Pro Controls

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die 48-MP-Fusion-Hauptkamera mit variabler Blende. Damit lässt sich die Lichtmenge steuern, die auf den Sensor fällt. Zugleich eröffnet die veränderbare Blende mehr Kontrolle über die Schärfentiefe einer Aufnahme.

Über die neuen Pro Controls stehen für die Blende vier manuell wählbare Stufen bereit. Zusätzlich könnt ihr die Verschlusszeit und den Weißabgleich selbst anpassen. Ein einblendbares Histogramm in der Kamera-App hilft dabei, die Helligkeitsverteilung im Bild zu beurteilen. Damit bündelt Apple mehrere manuelle Fotowerkzeuge direkt in der eigenen Kamera-App.

Apple Intelligence, Smart Focus Tracking und Bildnachweise

Die stärkere KI-Hardware spielt auch bei der Kamera eine Rolle. Smart Focus Tracking nutzt On-Device-KI, um Motive zu erkennen und automatisch im Fokus zu halten. Die Verarbeitung dieser Motiverkennung findet auf dem Gerät statt.

Mit Apple Reference Image stellt Apple außerdem einen Authentizitätsnachweis für Fotos vor. Er soll helfen, die ursprüngliche Kameraaufnahme nachvollziehbar zu machen. Ergänzend unterstützt Apple SynthID zur Kennzeichnung von Bildern, die mit KI erzeugt oder bearbeitet wurden. Die beiden Funktionen betreffen damit unterschiedliche Aspekte: den Nachweis einer Aufnahme und die Kennzeichnung von KI-Inhalten.

Auch die Oberfläche verändert sich: Die Dynamic Island fällt kleiner aus und kann künftig bis zu drei Live Activities gleichzeitig anzeigen. So lassen sich mehrere laufende Aktivitäten parallel im Blick behalten.

Farben, Speicher, Preise und Release im Überblick

Apple bietet die neuen Pro-Modelle in Burgundy, Glacier, Black und Silver an. Beim Speicher reicht das Angebot bis zu 2 TB. Für den Einstieg nennt Apple folgende US-Preise und Termine:

iPhone 18 Pro: ab 1.199 US-Dollar

ab 1.199 US-Dollar iPhone 18 Pro Max: ab 1.299 US-Dollar

ab 1.299 US-Dollar Vorbestellung: ab 12. September 2026

ab 12. September 2026 Verkaufsstart: 18. September 2026

Die genannten Einstiegspreise gelten für die USA. Deutsche Preise sind in diesen Angaben noch nicht enthalten.

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