PlayStation Plus im September 2026 – alle 10 neuen Spiele und Termine

Sony hat den PlayStation Plus-Spielekatalog für September 2026 vorgestellt. Insgesamt erweitert sich das Angebot um zehn Titel, von denen acht für PlayStation Plus Extra und zwei ausschließlich für PlayStation Plus Premium vorgesehen sind.

Die Neuzugänge erscheinen nicht gesammelt an einem einzigen Termin. Stattdessen verteilt Sony die Spiele auf mehrere Freischaltungen im September 2026, wobei sich einzelne Termine regional unterscheiden können.

Alle neuen Spiele und Termine im Überblick

Welche Spiele kommen im September 2026 zu PlayStation Plus? Den Anfang macht Date Everything!, das seit dem 9. September 2026 in den USA und im Vereinigten Königreich verfügbar ist. Die größte Welle folgt am 15. September 2026 mit RuneScape: Dragonwilds, WWE 2K26 und den beiden Premium-Titeln.

Weitere Spiele werden am 22. September 2026 und am 29. September 2026 hinzugefügt. Für mehrere dieser gestaffelten Veröffentlichungen nennt Sony bislang Termine für die USA, das Vereinigte Königreich und Japan. Der deutsche PlayStation Store kann regional davon abweichen.

Date Everything! für PS5 : 9. September 2026 in den USA und im Vereinigten Königreich

: 9. September 2026 in den USA und im Vereinigten Königreich RuneScape: Dragonwilds für PS5: 15. September 2026

WWE 2K26 für PS5: 15. September 2026

Mega Man X Command Mission für PS5 und PS4: 15. September 2026, nur Premium

Metro Redux für PS4: 15. September 2026, nur Premium

Ball x Pit für PS5: 22. September 2026 in den USA, im Vereinigten Königreich und in Japan

Slitterhead für PS5 und PS4: 22. September 2026 in den USA, im Vereinigten Königreich und in Japan

Ninja Gaiden: Ragebound für PS5 und PS4: 29. September 2026 in den USA, im Vereinigten Königreich und in Japan

Dungeons of Hinterberg für PS5 und PS4: 29. September 2026 in den USA, im Vereinigten Königreich und in Japan

Sniper Elite: Resistance für PS5 und PS4: 29. September 2026 in den USA, im Vereinigten Königreich und in Japan

RuneScape führt das Extra-Angebot an

Warum ist RuneScape: Dragonwilds der wichtigste Neuzugang? Das kooperative Survival-Abenteuer bringt die traditionsreiche RuneScape-Reihe auf die Konsole. Auf dem Kontinent Ashenfall sammelt ihr Ressourcen, stellt Ausrüstung her, errichtet Gebäude und verbessert verschiedene Fertigkeiten, um schließlich gegen mächtige Drachen anzutreten.

Unterstützung erhält der Haupttitel von WWE 2K26 mit seinem umfangreichen Wrestling-Kader sowie Ball x Pit. Das Fantasy-Roguelite kombiniert Monsterkämpfe mit abprallenden Geschossen, freischaltbaren Helden und dem Wiederaufbau von Neu-Ballbylon.

Date Everything! schlägt eine deutlich humorvollere Richtung ein. Mithilfe einer magischen Brille werden gewöhnliche Haushaltsgegenstände lebendig und können zu Freunden, Feinden oder romantischen Bekanntschaften werden. Slitterhead setzt dagegen auf Horror und Action. Als körperloses Wesen jagt ihr Monster, die sich in einer neonbeleuchteten Metropole als Menschen tarnen.

Action, Rollenspiel und Klassiker zum Monatsende

Welche Genres decken die weiteren Neuzugänge ab? Ninja Gaiden: Ragebound führt die traditionsreiche Action-Reihe zurück zu ihren zweidimensionalen Wurzeln. Das Abenteuer verbindet schnelles Plattforming mit anspruchsvollen Kämpfen und stammt vom Team hinter Blasphemous.

Dungeons of Hinterberg kombiniert Action-Rollenspiel, Rätsel und soziale Beziehungen in einer österreichischen Alpenkulisse. Sniper Elite: Resistance bietet hingegen taktische Scharfschützengefechte, Tarnung und eine kooperativ spielbare Kampagne im besetzten Frankreich während des Zweiten Weltkriegs.

Premium-Abonnenten erhalten zusätzlich Mega Man X Command Mission, ein rundenbasiertes Rollenspiel mit mehr als 50 Missionen. Metro Redux vereint die überarbeiteten Fassungen von Metro 2033 und Metro: Last Light und schickt euch in die gefährlichen Tunnel eines postapokalyptischen Moskaus.

Welcher der zehn Neuzugänge landet im September 2026 zuerst in eurer Download-Liste? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.

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