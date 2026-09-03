PlayStation Plus 2026 – Mycopunk kommt in den Katalog, drei Klassiker für Premium

Sony hat im Rahmen der State of Play vier weitere Spiele für PlayStation Plus angekündigt. Neben drei Klassikern für den Premium-Tarif dürfen sich Abonnenten vor allem auf Mycopunk freuen, einen ungewöhnlichen Looter-Shooter mit Online-Koop für bis zu vier Personen.

Die Neuzugänge erscheinen nicht alle gleichzeitig. Mega Man X: Command Mission ist noch für September 2026 vorgesehen, während Mycopunk, Dino Crisis 2 sowie das ursprüngliche Ratchet & Clank im weiteren Verlauf des Jahres 2026 folgen sollen. Konkrete Veröffentlichungstermine stehen bislang nicht fest.

Mycopunk bringt Koop-Action auf die PS5

Welche Koop-Neuheit landet bei PlayStation Plus? Mycopunk wird sein PS5-Debüt direkt im Spielekatalog von PlayStation Plus feiern. Damit können Mitglieder der Tarife Extra und Premium den Titel ohne zusätzlichen Kauf über ihr bestehendes Abonnement spielen, sobald die Konsolenversion im Laufe des Jahres 2026 veröffentlicht wird.

Bei Mycopunk handelt es sich um einen missionsbasierten Looter-Shooter aus der Ego-Perspektive. Bis zu vier Teilnehmer ziehen gemeinsam gegen pilzartige außerirdische Gegner in den Kampf. Zum Konzept gehören zahlreiche handgefertigte Verbesserungen, anpassbare Waffen und unterschiedliche Möglichkeiten, den eigenen Spielstil zusammenzustellen.

Auf dem PC ist Mycopunk bereits seit dem 10. Juli 2025 über Steam erhältlich. Dort fallen die bisherigen Nutzerbewertungen sehr positiv aus. Für die PS5-Version wurde noch kein genaues Datum genannt, die Veröffentlichung über PlayStation Plus macht den Koop-Titel aber schon jetzt zu einem der auffälligsten kommenden Katalogzugänge.

Mycopunk für PlayStation Plus Extra und Premium

Mega Man X: Command Mission für PlayStation Plus Premium

Dino Crisis 2 für PlayStation Plus Premium

Ratchet & Clank für PlayStation Plus Premium

Drei Klassiker erweitern den Premium-Katalog

Welche Retro-Spiele hat Sony bestätigt? Den Anfang macht Mega Man X: Command Mission, das noch im September 2026 in den Klassikerkatalog aufgenommen werden soll. Das ursprünglich für die PlayStation 2 veröffentlichte Rollenspiel kombiniert bekannte Figuren aus der Mega-Man-X-Reihe mit rundenbasierten Kämpfen und einer umfangreicheren Handlung.

Dino Crisis 2 folgt zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt im späteren Verlauf des Jahres 2026. Der PS1-Klassiker setzt stärker auf schnelle Action als sein Vorgänger, behält aber die gefährlichen Dinosaurier und die düstere Science-Fiction-Atmosphäre der Reihe bei. Fans klassischer Capcom-Spiele erhalten damit einen weiteren wichtigen Titel aus der ersten PlayStation-Generation.

Ebenfalls für 2026 geplant ist das originale Ratchet & Clank. Das erstmals 2002 für die PlayStation 2 veröffentlichte Abenteuer legte den Grundstein für eine der bekanntesten PlayStation-Marken. Die Mischung aus Plattformpassagen, humorvollen Charakteren und ausgefallenen Waffen machte den Auftakt zu einem der prägendsten Spiele seiner Konsolengeneration.

Alle drei Retro-Titel bleiben dem Premium-Tarif vorbehalten, da nur dieser Zugriff auf den Klassikerkatalog mit Spielen aus den Generationen PS1, PS2, PSP und PS3 bietet. Ob die Neuveröffentlichungen Trophäen oder weitere Komfortfunktionen wie Zurückspulen und Schnellspeichern unterstützen, wurde noch nicht bestätigt.

Die vollständige Auswahl der neuen Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium im September 2026 soll voraussichtlich am 9. September 2026 präsentiert werden. Bereits bestätigt ist außerdem RuneScape: Dragonwilds, das am 15. September 2026 direkt zum Start in den Spielekatalog aufgenommen wird.

Auf welchen der vier angekündigten Neuzugänge freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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