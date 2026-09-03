ChatGPT down: OpenAI bestätigt neue Störung bei ChatGPT und Codex (3. September 2026)

Den aktuellen Live-Status samt der Möglichkeit, eigene Störungen zu melden, findet ihr auf unserer ChatGPT-Störungsseite.

Ist ChatGPT gerade down? Ja – OpenAI hat am Nachmittag des 3. September 2026 einen neuen Vorfall bestätigt, der ChatGPT und Codex betrifft. Der Anbieter untersucht die Ursache noch.

Was ist passiert?

Auf der offiziellen Statusseite von OpenAI ist seit 16:58 Uhr ein Vorfall mit dem Titel „Elevated errors across ChatGPT and Codex“ eingetragen. Der Status steht auf „Investigating“, also in Untersuchung. Laut OpenAI sind bei ChatGPT 15 einzelne Komponenten und bei Codex 4 Komponenten als betroffen markiert. Die Klassifizierung lautet „Degraded performance“ – also eine Verschlechterung des Dienstes, kein vollständiger Totalausfall.

Neue Störung oder alter Vorfall?

Es handelt sich um einen komplett neuen, eigenständigen Vorfall mit eigener Incident-ID – nicht um ein Wiederaufleben der Work-Modus-Störung vom 31. August 2026. Wer sich an den älteren Artikel erinnert: Das ist ein anderes Problem.

Was zeigt unsere eigene Messung?

Die technische Erreichbarkeit der ChatGPT-Website war zum Zeitpunkt der Meldung weiterhin gegeben, mit einer Antwortzeit von rund 73 Millisekunden. Das bedeutet: Die Webseite selbst lädt, einzelne Funktionen wie das Erzeugen von Antworten können aber dennoch durch erhöhte Fehlerraten beeinträchtigt sein.

Was können Betroffene tun?

Prüft, ob eine gewöhnliche Unterhaltung ohne Code- oder Work-Modus funktioniert.

Ladet die Seite neu oder testet App und Browser getrennt voneinander.

Weicht vorübergehend auf ein anderes verfügbares Modell aus.

Sichert längere Eingaben lokal, bevor ihr sie erneut abschickt.

Da es sich um eine serverseitige Störung bei OpenAI handelt, helfen Änderungen an Router, Browser oder dem eigenen Konto in der Regel nicht. Es bleibt meist nur, auf die Behebung durch OpenAI zu warten.

Wir aktualisieren diesen Beitrag, sobald es neue Informationen von OpenAI gibt.

Update folgt.

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