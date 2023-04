Google arbeitet offenbar mit Hochdruck an einer Reaktion auf den Erfolg der KI-Konkurrenz ChatGPT. Das eigene Gegenstück heißt Projekt Magi und soll schon in Kürze getestet werden. Geplant ist, die normale Google-Suche mit der KI zu verbessern, ähnlich wie es bei Bing mit ChatGPT getan wird.

Google liefert mit Magi-KI eine Antwort auf Bings ChatGPT-Integration

Darum geht’s: KIs sind aktuell in aller Munde, egal ob Midjourney, Dall-E oder ChatGPT. Der letztgenannte, mehr oder weniger „smarte“ Chatbot erfreut sich sogar so großer Beliebtheit, dass er in Microsofts Bing-Suchmaschine integriert wurde.

Jetzt gibt es Gerüchte, die Google in Zugzwang bringen könnten. Das neue Bing soll nämlich angeblich auf Samsung-Geräten die voreingestellte Such-Maschine werden. Zumindest heißt es, dass Samsung diesen Schritt in Erwägung ziehen könnte.

Googles Alternative kommt: Ob Gogles Projekt Magi nun wirklich eine direkte Antwort auf Bing, ChatGPT und Samsungs angebliche Pläne darstellt, bleibt unklar. Es gibt jetzt aber einen Bericht darüber, dass Google Magi in seine Internetsuche integrieren will und das dürfte insgesamt ein ziemlich spannender Konkurrenzkampf werden.

Was genau plant Google? Laut einem Bericht der New York Times (via: Heise) arbeiten viele Google-Mitarbeitet daran, eine schnelle Alternative zur KI-Konkurrenz auf die Beine zu stellen. Das Ganze soll sich dann wohl wie ein Chat mit einer echten Person anfühlen:

Die Suchfunktion mit Projekt Magi-Unterstützung würde in Dialogform auf unsere Such-Anfragen reagieren. Angeblich soll die neue KI-Suchmaschine auch direkt Folgefragen beantworten und den größeren Kontext erkennen.

Selbstverständlich würden unsere Online-Suchen noch stärker personalisiert werden, unter anderem unter Einbezug unserer früheren Anfragen.

Wann kommt Googles Magi? Offiziell steht das noch nicht fest. Eventuell könnte die neue Suchmaschinen-KI auf der Google I/O im Mai vorgestellt werden.

Erste Tests sollen allerdings sogar schon in Kürze stattfinden, wenn die Informationen der NYT stimmen: Bereits im Mai würde Google die neuen Magi-Funktionen einer kleinen, ausgewählten Gruppe an Nutzer*innen in den USA zur Verfügung stellen.

Bis zum Ende des Jahres werde die Anzahl der Tester*innen von Google Magi dann auf insgesamt 30 Millionen Menschen erhöht.

Was haltet ihr von den angeblichen Plänen? Freut ihr euch drauf, eine Suchfunktion mit KI-Unterstützung von Google zu benutzen, oder steht ihr der Sache insgesamt eher kritisch gegenüber? Schreibt es uns in die Kommentare.