Google bringt das Pixel 6a auch in Deutschland auf den Markt

Google hat auf der Entwickler*innenkonferenz I/O ein neues Tablet, die Rückkehr von Google Wallet und ein neues Pixel-Smartphone angekündigt: Das Google Pixel 6a kostet genau so viel wie das 5a, kommt aber mit besseren Specs um die Ecke und erscheint dieses Mal auch in Deutschland.

Google Pixel 6a kostet $449 und erscheint auch bei uns

Das Google Pixel 6a wurde jetzt offiziell angekündigt und soll Ende Juli auf den Markt kommen. Das neue Smartphone passt vom Look her zu den Designs von Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Das bedeutet unter anderem, dass der Fingerabdrucksensor nicht auf der Hinterseite des Geräts, sondern unterhalb vom Bildschirm zu finden sein wird. Außerdem ist der Bildschirm mit 6,1 Inch etwas kleiner als bei den beiden größeren Versionen. Es bleibt aber bei 1080p-Auflösung, OLED und einer 60Hz-Bildwiederholungsrate.

Auch die Kamera fällt beim Pixel 6a etwas weniger gut aus (offenbar kommt hier die 50 Megapixel-Kamera des Pixel 5a zum Einsatz), als das bei Pixel 6 und Pixel 6 Pro der Fall ist. Dafür kostet das Pixel 6a aber eben auch nur um die 450 US-Dollar. Vervollständigt wird das Ganze durch eine 12 Megapixel-Ultrawide- und eine 8 Megapixel-Selfiekamera.

Wie sieht’s beim Akku aus? Der Akku soll euch einen ganzen Tag lang gute Dienste leisten. Wer auf die größtmöglichen Energiesparmöglichkeiten setzt, könnte das Google Pixel 6a angeblich sogar ganze drei Tage lang nutzen, ohne es aufladen zu müssen. Ihr könnt allerdings auch nichts groß selbst konfigurieren, das Google Pixel 6a gibt es ausschließlich mit 128 GB Speicherplatz und 6 GB RAM. 5G kann das Google-Smartphone ebenfalls.

Google Wallet kommt als eigenständiges Produkt zurück

Auch in Deutschland erhältlich: Während das Google Pixel 5A ausschließlich in Japan und den USA erhältlich war, soll das Pixel 6a in deutlich mehr Ländern erscheinen. Unter anderem ist geplant, das neue Google-Telefon in Kanada, Frankreich, Großbritannien und Deutschland zu veröffentlichen.

