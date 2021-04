Among Us: Multiplayer-Hit kommt für PS4 und PS5

Während des State-of-Play-Events von Sony gab das Unternehmen bekannt, das das beliebte Multiplayer-Spiel „Among Us“ später in diesem Jahr auch für PS4 und PS5 veröffentlicht wird.

Erfolgshit Among Us feiert Release auf PS4 und PS5

Bisher könnt ihr euch auf dem PC sowie auf der Nintendo Switch und auf Smartphones gemeinsam der Frage stellen, wer der „Impostor“ an Bord einer Raumstation ist. Dieser versucht in „Among Us“ nämlich, die anderen Spieler*innen zu sabotieren. Diese müssen an Bord verschiedene Aufgaben erledigen – und das unter Zeitdruck. Es stehen zahlreiche Reparaturen an, die der Bösewicht verhindern will.

Nach jeder Runde muss die Crew dann entscheiden, wer der Impostor ist. Die gewählte Spielfigur wird dann aus der Luftschleuse befördert. Wurde der Richtige erwischt, gewinnt die Crew. Handelt es sich um den Falschen, dann startet eine neue Runde, an deren Ende es wieder zu einer Abstimmung kommt. Ist am Ende nur noch der Impostor übrig, dann gewinnt er.

Das Prinzip basiert auf dem bekannten Kartenspiel „Werwölfe“, bei dem einer der Spieler*innen ein versteckter Werwolf ist, den die anderen finden müssen. Dabei ist es ebenfalls möglich, die falschen Personen auszusortieren.

Das Spiel soll noch in diesem Jahr für die Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen. Das wurde bereits von Microsoft bekannt gegeben. Nun steht auch fest, dass Sony-Fans ebenfalls in den Genuss von „Among Us“ kommen. Ein Releasedatum für PS4 und PS5 wurde aber noch nicht genannt.

Dafür steht fest, dass Spieler*innen auf Playstation einen besonderen Skin erhalten. Nämlich den von „Ratchet & Clank“. Ein Hut und Pet in diesem Stil sind ebenfalls mit dabei.

Natürlich bietet auch die Version für Playstation 4 und 5 Crossplay-Support. Ihr könnt also immer gemeinsam spielen, egal, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid.