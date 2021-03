PS4-Update 8.5.0 wird uns um ein Feature bringen, aber auch neue geben

Die PS4 wird trotz Existenz der PS5 natürlich weiterhin mit Update ausgestattet. Wenn auch, um mehr und mehr Spieler für die PlayStation 5 zu begeisterten. Mit Release der Beta-Version von Update 8.5.0 wissen wir nun, was genau in der nächsten Firmware-Version drinsteckt – und was uns genommen wird.

PS4: Beta zu Update 8.5.0 ist da

Laut Mp1st wird das neue Firmware-Update einige Verbesserungen enthalten, die wie gewohnt die Lebensqualität der Konsole adressiert. Erste Tester können die Inhalte des neuen Updates jetzt bereits in einer Beta-Version testen und die Patchnotes einsehen.

Was genau ist neu?

In Nachrichten können Benachrichtigungen für jede Gruppen ein- und ausgeschaltet werden. Möglich ist dies fortan über das Optionsmenü der einzelnen Gruppen und den Punkt Benachrichtigungen deaktivieren.

Innerhalb von Parties können dem Host der Party nun Beitrittsanfragen zugesandt werden, um an der Sitzung teilnehmen zu können. Der Host kann daraufhin eine Einladung zur Teilnahme an der Spielsitzung senden.

Communitys sind ab dann nicht mehr verfügbar. Die Messaging-Funktionen auf der PS4-Konsole und in der PlayStation App bleiben jedoch erhalten.

Habt ihr ein Spiel versteckt markiert, sehen andere Spieler*innen nicht mehr, dass ihr das Game gerade zockt.

Wann wird das neue PS4-Update veröffentlicht? Version 8.5.0 soll im Laufe des Frühjahrs für die PlayStation 4 erschienen. Sony selbst kündigte die Streichung des Community-Features genauer für den April 2021 an.

Letztes PS4-Update 8.0.0

Das letzte größere PS4-Firmware-Update war die Version 8.00, die unter anderem die Zwei-Faktor-Verifikation, eine schnellere Mute-Möglichkeit sowie neue Avatare integrierte. Danach folgten lediglich einige kleinere Patches, die zur Fehlerbehebung und Systemstabilisierung betrugen.