Rocket League Sideswipe: Autorennspaß erscheint für mobile Endgeräte mit Twist

Psyonix hat im offiziellen Blog mitgeteilt, dass sie an einem vollwertigen Mobile-Ableger ihres Autorennspielspaßes arbeiten. Das Mobile-Game wird den Titel „Rocket League Sideswipe“ tragen und einen kleinen Twist beinhalten.

Allem voran sei gesagt, dass es sich um ein völig eigenständiges Spiel handelt, das vom „Grund auf neu konzipiert wurde für mobile Plattformen“. Der Release soll bereits in 2021 stattfinden.

Rocket League Sideswipe für iOS und Android

Was wissen wir über Rocket League Sideswipe? Psyonix hat neben der Veröffentlichung des ersten Trailers mit Alpha-Gameplay bereits bestätigt, dass es ein Free-2-Play-Spiel wird. Den Trailer seht ihr hier:

Insgesamt verfolgen sie einen ähnlichen Ansatz wie in „Rocket League“. Sie kümmern sich also darum, dass die kompetitiven Elemente verbaut werden und die Kernerfahrung erhalten bleibt.

Allerdings konkurrieren die Spieler*innen in „Rocket League Sideswipe“ aus einer neuen Perspektive in 1-vs.-1- oder 2-vs.-2-Matches. Alles wird also in der Seitenansicht stattfinden. Die einzelnen Runden sollen äußerst schnell getaktet sein, was sich in einer Laufzeit von 2 Minuten pro Match widerspiegelt.

Wichtig war den Produzenten vor allem die sinnvolle Integration der Mobile-Steuerung. Sie soll äußerst „leicht zu erlernen“ sein und das sei unabhängig davon, ob ihr ein Anfänger oder Profi in „Rocket League“ seid.

Außerdem birgt das spiel folgende Features:

Umfangreiche Auto-Customization

Online-Ranking-System

Free-2-Play

für iOS und Android

© Psyonix

In der Zukunft werden nach einem initialen Alpha-Test, der ausschließlich in Australien und Neuseeland stattfindet, weitere Beta-Tests folgen. Das Spiel wird im Laufe des Jahres veröffentlicht, aber einen Releasetermin gibt es noch nicht.