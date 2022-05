Google hat auf der I/O-Entwickler*innenkonferenz gerade haufenweise neue Geräte vorgestellt. Dazu zählt auch das nächste Pixel-Tablet. Es soll 2023 erscheinen und stellt Googles Rückkehr auf den Tablet-Markt dar. Aber trotz gegenteiliger Ankündigung wirkt das Tablet zumindest bisher gar nicht mal so hochwertig und überzeugend.

Google will mit “Premium” Pixel auf den Tablet-Markt zurückkehren

Worum geht’s? Google hat seit einigen Jahren kein eigenes Tablet mehr auf den Markt gebracht. Aber das soll sich 2023 mit dem neuen Pixel-Tablet ändern, wie jetzt angekündigt wurde. Das neue Tablet soll sich in die Reihe der Pixel-Produkte wie Pixel 7 oder die Pixel Watch einfügen und der „ideale Companion für Pixel” werden. Es handele sich dabei um das „next generation-Android Tablet“.

Sieht nicht so premium aus: Allerdings fällt beim ersten Blick auf das, was bisher vom neuen Pixel-Tablet gezeigt wurde, auf, dass es ein bisschen wie aus der Zeit gefallen wirkt. Der breite, weiße Rand und die offenbar aus Plastik gefertigte Rückseite sehen nicht besonders hochwertig aus – und passen vom Look und Design her auch eher nicht zu den aktuellen Pixel-Smartphones.

Aber selbstverständlich kann sich der Stil noch ändern. Falls ihr jetzt also schon die Hände über dem Kopf zusammenschlagt, wartet vielleicht lieber noch ein bisschen ab. Bis 2023 dauert es noch und wir wissen sonst auch noch nicht allzu viel über Googles Comeback-Pläne für das Pixel-Tablet.

Was steckt drin? Das wissen wir noch gar nicht so genau. Bisher wurde weder verraten, wie viel Arbeitsspeicher das neue Pixel-Tablet von Google bieten soll noch welcher Tensor-Prozessor darin vor sich hin werkelt. Auch zum verfügbaren Speicherplatz wurde noch nichts bekannt gegeben.

Wie findet ihr das bisherige Design von Googles neuem Pixel-Tablet? Glaubt ihr, das bleibt so? Schreibt es uns in die Kommentare.