Discord lässt euch bald ohne Aufwand YouTube-Videos gemeinsam schauen

Discord bietet für viele die Möglichkeit, mit Freunden und Fremden gleichermaßen in Voice Chats zu kommunizieren und so gemeinsam zum Beispiel zu zocken. Jetzt will der Anbieter eine neue Funktion starten, die es euch ermöglicht, ganz einfach zusammen Videos auf YouTube zu gucken.

Discord und YouTube machen gemeinsame Sache

Offiziell hat Discord die neue Funktion der Watch Partys für YouTube-Videos nicht bekannt gegeben. Stattdessen wurden auf einigen wenigen Servern die Funktion freigeschaltet. Dadurch können alle in einem Call YouTube-Videos zu einer Playlist hinzufügen, die dann nacheinander abgespielt werden. Die Funktion soll sehr ähnlich zum Teilen des eigenen Bildschirms funktionieren – nur das dann synchronisiert für alle ein YouTube-Video abläuft.

Bisher sind solche Watch Partys aber nur auf Servern von Discord selbst verfügbar. Es kann davon ausgegangen werden, dass in den kommenden Wochen die Funktion erst für weitere Server und dann irgendwann für alle freigeschaltet wird. Falls ihr die Watch Partys vorab testen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel auf dem Game-Labs-Server von Discord machen.

Die hinzugefügte Funktion kommt kurz nachdem YouTube angefangen hat, beliebte Discord-Bots wie Rhythm oder Groovy mit Urheberrechtsklagen abzuschalten. Diese ermöglichten es, dass alle in einem Discord-Call eine Playlist erstellen und dann Lieder über YouTube gleichzeitig für alle abgespielt werden. Seit ein paar Wochen 2021 kämpft YouTube dagegen an und immer mehr Bots werden offline gestellt.

Im Hinblick auf die bald offizielle Funktion wird einem bewusst, warum das gemacht wird. Denn schaut ihr offiziell zusammen YouTube-Videos, dann wird die Werbung abgespielt. Die Bots hingegen haben die Werbung einfach geblockt und somit entgingen YouTube aber auch den Creator der abgespielten Videos wichtige Einnahmen. Mit dieser offiziellen Lösung müsst ihr euch zwar mit Werbung herumschlagen, dafür wird aber nicht wieder der nächste Bot durch eine Klage abgestellt.

Es bleibt noch abzuwarten, wann die Funktion ganz offiziell an den Start geht. Aber so können alle, die regelmäßig Discord nutzen, aufatmen und wissen, dass es bald wieder möglich sein wird, gemeinsam Musik zu hören und Videos zu schauen.