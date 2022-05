Google Wallet kommt als eigenständiges Produkt zurück

Google plant, Google Wallet wieder zurück zu bringen. Ursprünglich wurde das Bezahlsystem eingeführt, um Google Checkout zu ersetzen, vor Jahren ging es dann aber in Google Pay auf. Bald soll der Service aber wieder einzeln auf den Markt kommen und dann als richtiger, digitaler Geldbeutel fungieren.

Google Wallet kommt zurück und soll alle Dokumente umfassen

Darum geht’s: Bei Googles Entwickler*innenkonferenz Google I/O wurde unter anderem angekündigt, dass Google Wallet zurückkommt. Wenn euch das bekannt vorkommt, keine Sorge, ihr habt Recht: Google Wallet ging zunächst als Ablösung für Google Checkout an den Start, wurde dann aber zum Teil von Google Pay. Jetzt soll Google Wallet aber als echte digitale Geldbörse zurück gebracht werden, die mehr kann.

Google entwickelt selbst keine Spiele mehr für Stadia

Was ist geplant? Im neuen Google Wallet sollen Nutzer*innen sämtliche Bezahlmöglichkeiten hinterlegen können. Das umfasst zum Beispiel Bank-, Kredit- und andere Geldkarten sowie natürlich Guthabenkarten, Geschenkkarten oder ähnliches. Das Ganze würde dann alle Bezahlvorgänge erleichtern, die innerhalb des Google-Systems abgewickelt werden, wie zum Beispiel im Chrome-Browser.

Auch Ausweis-Dokumente & mehr: Aber nicht nur Bezahlvorgänge, sondern auch allerhand andere Dokumente können in das Google Wallet gepackt werden. Wer sich beispielsweise ausweisen muss, kann Führerschein, Reisepass, Personalausweis und ähnliches ebenfalls im Google Wallet speichern. Dann ließe sich bequem vom Smartphone aus alles vorzeigen.

Selbst Schlüssel sollen funktionieren: Ebenfalls geplant ist, dass per Google Wallet künftig das Auto oder die Hotelzimmertür aufgeschlossen werden können. Auch ein Impfnachweis oder Eintrittskarten für Konzerte, Kino, Theater oder ähnliches könnten digital sowie zentral im Wallet gespeichert und genutzt werden. Auch Fahrkarten sollen irgendwann mit Hilfe von Google Maps gekauft und dann in Google Wallet abgespeichert werden können.

Wann kehrt Google Wallet zurück? Einen genauen Termin für das Comeback gibt es noch nicht. Aktuell will Google das Wallet irgendwann in diesem Jahr zurück bringen. In Deutschland soll dann Google Pay in Google Wallet umbenannt werden, obwohl in den USA beides parallel weiter existiert.