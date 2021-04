The Last of Us und God of War als Mobile Games? Sony hat Pläne

Wie sich beliebte PlayStation-Exklusivspiele wie The Last of Us, God of War oder Uncharted wohl auf mobilen Endgeräten machen? So wie es aussieht, könnten wir genau das künftig erfahren, denn Sony möchte einen Sektor für mobile Spiele in den PlayStation Studios ausbauen, um die hauseigenen Titel auf Smartphone und Tablet zu zaubern.

PlayStation-Spiele auf dem Smartphone: Das plant Sony

In einer Stellanzeige sucht SIE konkret nach einem oder einer Head of Mobile für die kalifornischen PlayStation Studios. Diese Position umfasst die Entwicklung einer Roadmap, die sich explizit mobilen Entertainment-Produkten widmet. Mit dieser Stelle soll ein neuer Grundstein für das Wachstum des Unternehmens gelegt werden, indem die Spieleentwicklung von Konsolen und PCs zusätzlich auf Mobile und Live Services ausgeweitet wird.

Was bedeutet das? Wie Sony selbst formuliert, sollen hierbei unter anderem die beliebtesten Franchise-Marken von PlayStation erfolgreich für Mobilgeräte angepasst werden. Darunter sollten selbstverständlich erfolgreiche Games wie Naughty Dogs „The Last of Us“ oder „Uncharted“ sowie „God of War“ fallen.

The Last of Us & God of War statt Nischengames

Erst kürzlich wurde durch einen Bloomberg-Bericht bekannt, dass Sony von der Entwicklung kleinerer Indie-Games abrückt und sich vermehrt auf die bereits etablierten Marken konzentriert. Dieser Fokus führt jedoch dazu, dass sich die Spielauswahl für Gamer*innen verkleinern wird und zahlreiche Mitarbeiter*innen gekündigt werden, die zuvor für Nischenspiele verantwortlich waren.

Aufgrund dieser strategischen Neuausrichtung wird auch vermehrt die Entwicklung von Spielen abgelehnt, deren Entstehung oder gemischten Kritiken in keinem angemessenen Verhältnis zum Erfolg stehen, wie bei Days Gone (2019). Hier wurde eine Fortsetzung dementsprechend ausgeschlagen.

Auch wenn sich „Days Gone“ weitestgehend rechnete, wird ein zweiter Teil wohl ausgeschlossen sein. © Sony Interactive Entertainment

Ob es das Open-World-Spiel trotzdem als Mobile Game aufs Handy oder Tablet schafft, scheint demnach noch fraglich. Wahrscheinlicher ist eher, dass Naughty Dogs PlayStation-Blockbuster wie TLOU, das demnächst sogar seine eigene Serie erhält, oder Lieblinge wie God of War auf mobilen Endgeräte umgesetzt werden. Welche Formen die Eroberung des mobilen Spielemarktes schlussendlich wirklich annehmen wird, steht jedoch noch in den Sternen.