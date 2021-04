Sony hat die Arbeit an Days Gone 2 angeblich verboten

Sony Bend Studio ist am ehesten für das Open-World-Abenteuer Days Gone bekannt, das sich finanziell auch als Erfolg erwies. An einem zweiten Teil dürfen sie aber angeblich nicht arbeiten, wie Branchen-Insider Jason Schreier verrät.

Kommt doch kein Days Gone 2?

Nach der Fertigstellung von „Days Gone“ wollte das Team bei Sony Bend an dem zweiten Teil arbeiten. Eine mögliche Story-Prämisse wurde dafür bereits in einem geheimen Ende des ersten Teils präsentiert. Allerdings schiebt Sony Interactive Entertainment dem wohl einen Riegel vor und gab kein grünes Licht für ein Days Gone 2.

Der Grund soll in der langen Entwicklungszeit und den recht gemischten Kritiken liegen. Das berichtet zumindest Jason Schreier in einem Bloomberg-Bericht unter Berufung auf vertraute Quellen.

© SIE

Statt Days Gone 2 wurde Sony Bend mit Naughty Dog-Projekten betraut

Das war aber noch nicht alles: Sony beauftrage ein Team des Entwicklerstudios aus Oregon angeblich damit, Naughty Dog bei einem Multiplayer-Projekt auszuhelfen (vermutlich den Multiplayer zu The Last of Us 2). Ein weiteres Team bei Sony Bend sollte stattdessen an einem neuen Uncharted unter der Aufsicht von Naughty Dog arbeiten.

Diese Entscheidungen sollen für Unruhe im Entwicklerstudio gesorgt haben. Viele Mitarbeitet hatten wohl Angst, dass das Studio von Naughty Dog übernommen werden würde. Die Leitung konfrontierte Sony mit der Bitte, von dem „Uncharted“-Projekt abgezogen zu werden.

Dieser Bitte kam Sony schlussendlich nach und jetzt arbeitet Sony Bend an etwas Neuem. Was dieses neue Projekt ist, dazu gibt Jason Schreier keinen Aufschluss.

The Last of Us-Remake angeblich für PS5 in Arbeit

In demselben Bericht vermeldet Jason Schreier, dass Naughty Dog an einem Remake vom ersten The Last of Us für PS5 arbeitet. Hier gibt es alle Infos dazu!