Bericht: Naughty Dog arbeitet an The Last of Us-Remake für PS5

Der bekannte Insider Jason Schreier lässt eine Bombe für alle The Last of Us-Fans platzen: Angeblich arbeitet Naughty Dog zurzeit an einem Remake des ersten The Last of Us, das für PS5 erscheinen soll.

Bloomberg: The Last of Us-Remake kommt für PS5

Branchen-Insider Jason Schreier vermeldet in einem Bloomberg-Bericht, dass Naughty Dog an einem Remake zu The Last of Us arbeitet. Seinen Recherchen zufolge, soll das Remake mit einer neuen Grafik-Engine entstehen und mit weiterentwickeltem Gameplay ausgestattet werden, sodass es größere Ähnlichkeit mit The Last of Us 2 bekommt.

Interessant ist außerdem, dass anfangs gar nicht Naughty Dog an dem Projekt arbeitete. Zuerst wollte sich ein Team von Sony Visual Arts Service Group dem Remake des postapokalyptischen Abenteuers annehmen. Allerdings unterstützte Sony das 30 Personen umfassende Team nicht ausreichend und hatte es auch nie offiziell anerkannt.

© SIE/Naughty Dog

Daraus folgte, dass Naughty Dog von Sony mit dem Projekt betraut wurde. In dem kalifornischen Entwicklerstudio entstand bereits das originale „The Last of Us“, außerdem gehört es zu den größten und wichtigsten Studios von Sony überhaupt.