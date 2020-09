The Last of Us 2-Director deutet wohl Multiplayer-Ankündigung an

The Last of Us 2

The Last of Us 2 erschien – anders als der Vorgänger – als reines Solo-Abenteuer. Dennoch soll sich ein separater Multiplayer wie der damalige Factions-Modus in Entwicklung befinden. Nun deutet der „The Last of Us 2“-Director Neil Druckmann einige Neuigkeiten an. [inline_newd id=288429] Es wird sich lohnen: The Last of Us 2-Multiplayer in Tweet bestätigt? Auf Twitter veröffentlichte Neil Druckmann folgende Nachricht an die „TLoU 2“-Fans: Thank you to all the wonderful fans for an incredible #TheLastofUsDay ! Your positivity and love is incredibly inspiring. Oh… and about that other thing… be patient. It’ll be worth it. ❤️ — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2020 Damit könnte er sehr wahrscheinlich den „The Last of Us 2“-Mehrspieler angesprochen haben, der schon lange von Naughty Dog angedeutet, aber nie offiziell vorgestellt wurde. Die Fans sollen sich noch gedulden, aber es würde sich lohnen. TLoU2-Multiplayer schon länger im Gespräch: Naughty Dog deutete den Multiplayer bereits in einem Statement an. Seit dem Release von „The Last of Us 2“ blieb es dann allerdings still um den neuen Factions-Modus. Unklar ist auch, ob er als kostenloses Update für das Hauptspiel oder eigenständiges Standalone-Game erscheinen soll. Eine Reihe von Stellengesuchen seitens Naughty Dog legt nahe, dass der Multiplayer anscheinend Character Customization und In-Game Stores bieten wird. PS5-Version ebenfalls möglich Weitere Gerüchte sprechen allerdings von einer anderen Art von Ankündigung. So hoffen viele Fans auf eine PS5-Version von „TLoU 2“. Das Upgrade soll dann auf die PS5 optimiert sein und die Hardware der neuen Konsole ausnutzen.

