The Witcher 4-Update deutet auf Releasetermin

CD Projekt RED hat angekündigt, dass die Hauptproduktionsphase von The Witcher 4 in der zweiten Hälfte dieses Jahres starten wird, was Hinweise auf den möglichen Veröffentlichungstermin liefert.

Für eine Schätzung kann man den Produktionszeitraum von Cyberpunk 2077 heranziehen, der 2016 nach der Herausgabe der Erweiterung Blood and Wine für The Witcher 3 begann.

Wann könnte The Witcher 4 erscheinen?

Vier Jahre später, im Jahre 2020, wurde Cyberpunk 2077 veröffentlicht, was nahelegt, dass The Witcher 4 möglicherweise 2028 auf den Markt kommt.

Diese Vermutung gewinnt an Bedeutung durch Leaks, die die Veröffentlichung der PS6 und der nächsten Xbox-Konsole für 2028 vorhersagen, ähnlich der Situation bei Cyberpunk 2077, das auf aktuellen und der nächsten Generation von Konsolen erschien, allerdings mit technischen Problemen auf den älteren Konsolen.

Hat CDP aus Cyberpunk gelernt? Die Vorhersage wird jedoch durch verschiedene Faktoren kompliziert. Cyberpunk 2077 wurde übereilt veröffentlicht und hätte von zusätzlicher Entwicklungszeit profitiert. Angesichts der Probleme beim Start von Cyberpunk 2077 ist es wahrscheinlich, dass CD Projekt RED ähnliche Fehler vermeiden möchte, was zu einer Veröffentlichung im Jahr 2029 führen könnte.

Ein weiterer Faktor ist die Größe des Entwicklungsteams, das für The Witcher 4 zusammengestellt wird und das größte in der Geschichte von CD Projekt RED sein wird. Der Einfluss der Teamgröße auf die Entwicklungszeit hängt vom Umfang des Spiels ab. Sollte das Spiel einen ähnlichen oder größeren Umfang als Cyberpunk 2077 haben, könnte dies die Entwicklungszeit beeinflussen, wobei 2027 als frühestmöglicher Veröffentlichungstermin in Frage kommt.

Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint 2029 als wahrscheinlichstes Veröffentlichungsjahr, obwohl Ende 2028 auch möglich ist.

In einer Industrie, die für Verzögerungen bekannt ist, ist sogar 2030 nicht auszuschließen. Unabhängig vom genauen Zeitpunkt wird erwartet, dass das Spiel auf der nächsten Generation von Konsolen und möglicherweise auch auf aktuellen Konsolen veröffentlicht wird.

