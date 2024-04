Star Wars: Tales of the Empire zeigt Bösewichte von ihrer besten Seite!

Lang lebe das Imperium: Ab dem 4. Mai 2024 gibt es eine neue Animationsserie aus der „Star Wars“-Riege. Sie trägt den Namen Star Wars: Tales of the Empire und gibt den Fans einen spannenden Einblick hinter die Kulissen des Galaktischen Imperiums. Sie führt uns in die Gedankenwelt bestimmter Charaktere ein, die sich zur dunklen Seite der Macht hingezogen fühlen oder einfach dem Imperium angehören.

Es handelt sich hierbei um eine 6-teilige Animationsserie in alter „Clone Wars“-Manier, die exklusiv auf Disney Plus läuft. Schaut euch hier den offiziellen Trailer zu Tales of the Empire an, der schon jetzt ungemein viele Details preisgibt.

Worum geht es in Star Wars: Tales of the Empire?

Lucasfilm und Disney wissen zu überraschen. Am diesjährigen „Star Wars“-Feiertag May the 4th startet eine neue Animationsserie auf Disney+ und sie bietet ein paar spannende Anregungen, die zum Streamen einladen.

Primär geht es um Morgan Elsbeth, die ihr womöglich schon aus The Mandalorian oder Star Wars: Ahsoka kennt, und um die ehemalige Jedi Barriss Offee, die sich zur dunklen Seite der Macht hingezogen fühlt.

Vor allem Barriss Offee wird voraussichtlich eine spannende Entwicklung durchmachen, wenn wir uns den Trailer so ansehen, die scheinbar in den Rang einer Inquisitorin aufsteigt und sogar Darth Vader gegenübertritt.

Außerdem erfahren wir mehr über Morgan Elsbeth, die einen großen Schicksalsschlag erleiden musste und schließlich Großadmiral Thrawn über den Weg läuft. In der Realfilmserie Star Wars: Ahsoka haben wir viel von ihr gesehen und doch sind ihre Hintergründe bis jetzt weitestgehend unbekannt.

Und als wäre das nicht schon genug feiert sogar General Grievous ein Comeback, während es mehr von der Vierten Schwester und dem Großinquisitor zu sehen gibt. Letzteres ist vor allem für Fans von Star Wars: Rebels sehr interessant.

Es ist ein wahres Schurkenfest und der Name Tales of the Empire macht der Serie schon jetzt alle Ehre. Wir dürfen gespannt sein, ob die Serie was wird und wie sie bei den Fans ankommt.

Wann laufen die Episoden von Tales of the Empire?

Jetzt haltet euch fest! Alle sechs Episoden von Star Wars: Tales of the Empire werden zeitgleich am 4. Mai 2024 veröffentlicht. Das heißt, dass ihr alle Episoden auf einen Streich streamen könnt – oder eben so, wie es euch am besten passt!

Aber was meint ihr? Freut ihr euch auf die Animationsserie oder ist Animation eher nichts für euch? Schreibt es in die Kommentare und diskutiert mit uns!

