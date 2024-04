The Last of Us 2 Remastered: Naughty Dog veröffentlicht spannende Statistiken

Entwickler Naughty Dog hat am 19. Januar dieses Jahres The Last of Us Part 2 Remastered für die PlayStation 5 veröffentlicht. Neben einigen verbesserten Grafiken, inklusive einer nativen 4K-Auflösung im Fidelity-Modus, einer erhöhten Texturenauflösung, einer verbesserten Schattenqualität und mehr ist hier vor allem der Modus Kein Zurück (engl. No Return) interessant.

Dabei handelt es sich um eine roguelike Überlebensherausforderung, die den Kampf und die Begegnungen des Spiels in einem frischen Kontext präsentiert. Hierbei könnt ihr aus einer Reihe von Charakteren wählen, die jeweils über eigene Eigenschaften verfügen, um verschiedene Spielstile zu unterstützen.

In jedem Durchlauf entscheidet ihr neu, wie ihr eure Figur spezialisieren wollt. Außerdem könnt ihr Charaktere, Skins und weiteres freischalten, während ihr euch in Kampf- und Schleichbegegnungen mit einer Vielzahl von Gegnern messt.

Und ganz wichtig: Stirbt euer Charakter während eines Durchgangs, ist Schluss. Denn der virtuelle Tod ist permanent, ihr müsst also von vorn anfangen und verliert dabei all eure erspielte Ausrüstung!

Das sind die Statistiken zum Roguelike-Modus

Jetzt hat Naughty Dog einige interessante Statistiken zu dem neuen Modus veröffentlicht, die euch zum Beispiel verraten, mit welchem Charakter die meisten Spieler einen Sieg davongetragen haben.

Zu den drei erfolgreichsten Charakteren in „Kein Zurück“ zählen demnach Manny, Yara und Lev. Die beiden Protagonistinnen aus dem Hauptspiel, Ellie und Abby finden dabei überraschenderweise keine Erwähnung.

Ebenfalls spannend bei diesen Statistiken ist der Fakt, bei welchem Monster es sich um den tödlichsten Gegner in dem Spielmodus handelt. Wobei solltet ihr bereits einige Runden gezockt haben, könnt ihr euch diese Frage wahrscheinlich auch ganz schnell selbst beantworten.

Die nervigsten und gleichzeitig auch tödlichsten Gegner im Spiel sind mit Abstand die Clicker, da diese nicht nur sehr schnell und wendig sind, sondern euch mit einem gezielten Angriff auch sehr schnell eliminieren, wodurch ihr wieder mit einer neuen Abfolge zufällig ausgewählter Szenarien beginnen müsst – verflucht seien diese Clicker!

Von insgesamt 29,3 Millionen zufälligen Kampf-Begegnungen in „Kein Zurück“ sind mit 63,6 Prozent übrigens deutlich mehr als die Hälfte aller Runs erfolgreich verlaufen.

Wie ist es bei euch abgelaufen? Könntet ihr einige erfolgreiche Durchläufe verzeichnen? Schreibt uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

