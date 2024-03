Ghost of Tsushima 2 schon in Produktion? Neue Hinweise

Es sieht so aus, als ob wir bald Neuigkeiten über eine Fortsetzung von Ghost of Tsushima von PlayStation hören könnten! Ein Leaker namens Haothors hat auf X (ehemals Twitter) verraten, dass Ghost of Tsushima 2 möglicherweise noch dieses Jahr angekündigt wird, vielleicht sogar während einer PlayStation-Showcase, die im Mai oder Juni stattfindet.

Doch wie bei allen Gerüchten sollten wir das mit Vorsicht genießen, auch wenn dieser Leaker bereits zuvor korrekte Infos über Horizon Forbidden West preisgegeben hat.

Kommt Ghost of Tsushima für den PC?

Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass das Originalspiel von Ghost of Tsushima bald auch für den PC erscheinen könnte.

Ein anderer vertrauenswürdiger Leaker, Shpeshal Nick, hat dasselbe behauptet. PlayStation hat sich in den letzten Jahren stark darauf konzentriert, Spiele für den PC zu portieren, also könnte es gut sein, dass Ghost of Tsushima auch diesen Weg einschlägt.

Nun stellt sich natürlich die Frage: Wird es auch eine Fortsetzung geben? Die Hinweise sprechen dafür. PlayStation sieht Ghost of Tsushima offenbar als potenzielle Franchise an, es gibt sogar einen Film in Arbeit.

Die Hauptfigur Jin Sakai ist bereits ein Teil der PlayStation-Ikonen und die Möglichkeit für eine Fortsetzung wurde im ersten Spiel offen gelassen.

Der Entwickler Sucker Punch Productions war seit der Veröffentlichung des Mehrspielermodus von Ghost of Tsushima im Jahr 2021 verdächtig ruhig, was schon rund 3 Jahre her ist. Es könnte also gut sein, dass sie an etwas Großem arbeiten und die Ankündigung kurz vor der Tür steht!

Was denkt ihr über diese spannende Thematik? Freut ihr euch auf eine mögliche Fortsetzung von Ghost of Tsushima? Und wie steht ihr zur Idee, dass das Spiel auch für den PC erscheinen könnte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

