Gute Nachrichten für Mass Effect-Fans!

Ein frisches Update zu Mass Effect 5 – so wird die kommende Fortsetzung aktuell in Insiderkreisen genannt – direkt aus dem Gaming-Lab von Michael Gamble bringt fette Neuigkeiten für die OG-Crew der Mass Effect-Saga.

Im Jahr 2024 haben sich viele der Elite-Gamedesigner, die einst bei BioWare den Hypersprung mit dem ersten Mass Effect gezündet haben, ins Unbekannte abgesetzt. Aber nicht alle Helden haben die Galaxie verlassen, also zocken Fans der legendären Trilogie, die auf ein Comeback der Old-School-Vibes und Spitzenqualität hoffen, nicht auf dem letzten Savegame.

Ein Traum für Mass Effect-Veteranen!

Auf der Social-Media-Bühne hat sich Gamble selbst in die Riege der OGs eingereiht. Klartext: Die Crew hinter dem Steuer des neuen „Mass Effect“-Krachers knüpft direkt an die Erzählstränge der Klassiker an.

Wäre das nicht so, könnten Hardcore-Gamer, die auf ein komplett neues Level-up der Serie hoffen, vielleicht ihren Controller durch den Raum feuern.

Aber die Mehrheit der Online-Community will einfach nur, dass das nächste „Mass Effect“-Game sie mit Warp-Geschwindigkeit zurück in die Ära der ersten drei Teile beamt. Und unter der aktuellen Flagge von BioWare sieht’s ganz danach aus, als würden die „Mass Effect“-Veteranen genau das kriegen.

Obwohl unklar ist, wie viele der Entwickler*innen noch aus der goldenen BioWare-Ära stammen, zählt am Ende des Tages nur, dass die Veteranen am Kommandopult sitzen und die Richtung vorgeben.

Während alles darauf hindeutet, dass Mass Effect 5 eine Hommage an die legendäre Ursprungstrilogie sein wird, bleibt abzuwarten, inwieweit Charaktere, Storylines, das Universum und einige Designs aus Mass Effect: Andromeda in die neue Ära übernommen werden.

BioWare könnte theoretisch die Galaxie neustarten, aber nach den bisherigen Ersteindrücken scheint das nicht der Masterplan zu sein. Gamer, macht euch bereit für ein episches Comeback, bei dem Nostalgie auf Next-Gen trifft!

