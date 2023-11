Mass Effect 5 enthüllt neuen Charakter: Wer ist das? – Unsere Theorie

Alle Jahre wieder kommt der N7-Tag, an dem das „Mass Effect“-Franchise gefeiert wird. Es ist so etwas wie der Geburtstag von Mass Effect, auch wenn hier nicht der eigentliche Geburtstag gefeiert wird, da das erste „Mass Effect“ am 20. November 2007 erschienen ist.

Viel mehr hat sich das Entwicklerstudio im Nachgang den 7. November herausgesucht, passend zum notorischen N7-Abzeichen – dem höchsten Auszeichnungsgrad des Interplanetaren Kampf-Trainings der „N-Schule“ der Special Forces.

Und um dieses spezielles Abzeichen geht es auch in der heutigen Meldung. Unter anderem. BioWare hat am N7-Tag einen neuen Charakter enthüllt, der das gleiche Abzeichen trägt wie Commander Shepard. Was passiert hier gerade?

Wer ist der neue Charakter in Mass Effect 5?

Was wurde am N7-Tag verraten? Wie so oft wurde auch an diesem N7-Tag gar nicht allzu viel über das nächste Spiel verraten. Doch die eine oder andere Kleinigkeit gab es dann doch. BioWare hat Bilder mit einem neuen Charakter veröffentlicht. Wer oder was ist das?

Aber zunächst einmal wurden die Fans einmal mehr auf die Suche geschickt (ein Hobby von BioWare). Das Rätsel lautete: „01000101011100000111001101101001011011000110111101101110“, was Epsilon ergibt. Ist das der Name des Charakters oder der eigentliche Name von Mass Effect 5? Am Ende der Schnitzeljagd fanden wir einen Teaser-Trailer zu Mass Effect 5.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Der gerade mal 35-sekündige Teaser sorgt im Netz für Spekulationen. Ist Commander Shepard zurück? Ist es ein ganz neuer Charakter?

Was wissen wir eigentlich?

BioWare hat bereits bestätigt, dass einige bekannte Charaktere zurückkehren werden. Darunter die Asari Dr. Liara T’Soni. Es ist also denkbar, dass es sich hierbei lediglich um einen Raumanzug handelt, den zum Beispiel Liara trägt.

Das ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich, da BioWare immerhin bereits kommuniziert hat, dass sie wieder mit von der Partie ist. Es ist also bestätigt und kein Mysterium.

Davon ab gibt es viele Möglichkeiten. Wir wissen nicht mit Bestimmtheit, wer oder was sich hinter diesem Antlitz verbirgt.

Viele hoffen auf eine Rückkehr von Shepard. © BioWare/PlayCentral

Ein Wunsch, den wohl viele Fans der Reihe hegen, ist die Rückkehr von Commander Shepard. Das wurde sogar in der Vergangenheit angedeutet, allerdings ist es hochgradig fragwürdig, wie Shepard das Ende der „Mass Effect“-Trilogie überlebt haben sollte. Immerhin sind alle Enden so ziemlich eindeutig, die sogleich das Ende der Shepard-Ära bedeuten.

Meine Theorie: Der neue Charakter bist DU!

Nicht selten bekommen wir es in Videospielen mit einem namenlosen Helden zu tun. Das kennen wir zum Beispiel aus Gothic, wo der Hauptcharakter keinen Namen trägt. In gewisser Weise sind wir selbst der namenlose Held, der an die Stelle der Spielfigur tritt. Hat sich BioWare hier etwas Ähnliches einfallen lassen?

Wenn das nicht Commander Shepard ist, wäre es trotzdem eine Möglichkeit, dass wir selbst diese Figur sind. Die Figur weist zumindest mehrere Merkmale auf, die wir mit der Hauptfigur in der „Mass Effect“-Trilogie in Verbindung bringen können wie zum Beispiel:

Das N7-Abzeichen

Die Lackierung des Shepard-Raumanzugs

Corporate-Farben Special Forces

Es gibt Anzeichen dafür, dass das hier der Hauptcharakter ist! © BioWare

Das würde nicht so richtig ins Konzept eines „Mass Effect“-Spiels passen, aber viele Entwicklerstudios sind für ihre spannende Twists bekannt.

Womöglich stellt dieser neue Charakter, der jetzt gerade sehr prominent in Szene gesetzt wird, die Hauptfigur dar, die kein Gesicht trägt? So könnte der Charakter nicht nur jedes Geschlecht annehmen, sondern obendrein jegliche Art von Lebensform darstellen, die wir selbst auswählen würden.

Es könnte natürlich auch sein, dass es ein Fan von Shepard oder Shepard selbst ist. Aber das wäre irgendwie zu einfach gedacht?

Mehr Infos zu Mass Effect 5: Zuvor durften wir bereits in Erfahrung bringen, dass „Mass Effect 5“ so viel anders macht, dass die Spielereihe damit gerettet werden kann. Ein Hoch auf BioWare!