HandOfBlood bekommt eigenen Charakter in World of Tanks mit Synchronrolle

World of Tanks kennen mit Sicherheit viele von euch. HandOfBlood hat viele Stunden in diesen Titel investiert und spielt es weiterhin mit Freude. Dank seiner langjährigen Partnerschaft mit Wargaming hat der Streamer und YouTuber zahlreiche aufwendige Projekte umsetzen können. Nun haben die Entwickler ihm ein großes Geschenk gemacht.

HandOfBlood als Kommandant in World of Tanks

Wer „World of Tanks“ schonmal gespielt hat oder Videos dazu kennt, weiß, dass man dort ständig von seinem Kommandanten darauf hingewiesen wird, was gerade passiert ist. Sei es ein Treffer durch einen Gegner, selbst verursachter Schaden oder das Nachladen. An all das erinnern den Spieler die mehr oder weniger furchteinflößenden Stimmen.

HandOfBlood ist nun eine davon. Wer sich den Charakter zulegt, wird fortan von Max Knabe mitten im Gefecht darauf hingewiesen, dass die Kette des eigenen Panzers jederzeit reißen könnte. Die über 300 Voicelines haben eine typische HandOfBlood-Handschrift. Mit viel Witz und kleinen Gags am Rande begleitet euch die autoritäre Stimme durch den Kampf.

Wo bekommt ihr Major Knabe?

Der Charakter muss im Shop von „World of Tanks“ gekauft werden. Ihr erhaltet ihn in verschiedenen Paketen. Diese wiederum enthalten zusätzliche Boni in Form von kurzzeitigen Premiumzugängen, zusätzlicher XP oder einem Panzer zum direkten Freischalten.

Die Kosten für die Bundles belaufen sich auf 23,99 Euro für das günstigste bis hin zu 59,30 Euro für das größte und damit teuerste Paket. Die Einnahmen durch den Kauf gehen teilweise an Hänno und seine Firma.

„Ist Win-Win finde ich. Ihr […] habt Spaß daran […] und auf der anderen Seite ist es für uns cool, hier bei Instinct 3, weil wir halt dadurch auf einem anderen Weg Geld verdienen können, was dann dazu führt, dass wir hier noch mehr geile Scheiße machen können. Ihr kennt mich, ich steck mir das nicht privat in die Tasche.“

Bis zum 26. April 2023 könnt ihr die Pakete im Shop kaufen. Danach erscheinen sie in unregelmäßigen Abständen erneut im Shop.