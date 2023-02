Hogwarts Legacy: So findet ihr den perfekten Namen für euren Zauberlehrling

Hogwarts Legacy bietet die Möglichkeit seinen Charakter so anzupassen, wie ihr ihn möchtet. Über verschiedene Auswahlmöglichkeiten könnt ihr das Aussehen eures Schützlings individuell gestalten. Wo euch keine Grenzen gesetzt sind, ist der Name. Falls ihr Schwierigkeiten habt, einen passenden zu finden, ist hier ein Geheimtipp für euch.

Das ewige Thema mit den Namen

Wer viele Online-Rollenspiele oder Pen and Paper spielt, wurde schon oft damit konfrontiert, sich einen Namen für seinen Charakter zu überlegen. Manche Menschen nehmen entweder immer den gleichen oder sind verdammt gut darin sich passende Namen auszudenken.

Für alle die nicht das Glück haben mit einem solchen Talent gesegnet worden zu sein, haben wir ein Tool gefunden. Auf der Internetseite fantasynamegenerators.com findet ihr verschiedene Kategorien, mit denen ihr euch einen passenden Namen erstellen lassen könnt.

Der große Vorteil gegenüber anderen Namensgeneratoren ist, dass ihr nicht nur alleinstehende Namen vorgeschlagen bekommt. Je nach Franchise und Kategorie ist das Format des Namens angepasst.

Hogwarts Legacy: Generator findet perfekten Lehrlingsnamen

In „Hogwarts Legacy“ dürft ihr euch einen Vor- und Nachnamen für euren Lehrling ausdenken. Der Name sollte nicht nur gut in die Welt passen, sondern euch auch gefallen und einzigartig sein. Die Wahl grenzt in Sachen Wichtigkeit an die eures Hogwarts-Hauses.

Quer durch die unterschiedlichsten Welten und Franchises bekommt ihr eine kleine Auswahl, aus der ihr euren Favoriten nehmen könnt. Sollte nicht direkt der perfekte Name dabei sein, könnt ihr beliebig oft neue erstellen lassen. Zusätzlich könnt ihr auswählen, ob ihr einen männlichen, weiblichen oder geschlechterneutralen Namen haben wollt.

Alle, die „Hogwarts Legacy“ auf der Nintendo Switch oder den Last-Gen-Konosolen Xbox One und PlayStation 4 spielen wollen, haben noch etwas Zeit durch die Listen an Namen zu scrollen. Die beiden Ausgaben des Titels erscheinen später dieses Jahr. Wann genau, erfahrt ihr in unserem Beitrag dazu.

Falls ihr für ein anderes Spiel ebenfalls ein Pseudonym braucht, könnt ihr euch die anderen Kategorien anschauen. Ihr findet alles, was das Fantasy-Herz begehrt zu unterschiedlichen Kreaturen, Klassen, Filmen und Serien.