Nostalgie pur: GTA 6-Trailer erscheint im kultigen PS1-Style und begeistert Fans

Die Wartezeit auf Grand Theft Auto VI ist für viele Fans kaum auszuhalten. Der offizielle Release ist für den 19. November 2026 auf der PlayStation 5 und Xbox Series X/S geplant. Doch ein besonders talentierter Künstler hat bereits jetzt für nostalgische Freude gesorgt – mit einer PS1-Version des GTA 6-Trailers, die das Internet begeistert.

Der Künstler namens Jushton hat eine Hommage an die frühen Tage der Reihe geschaffen: ein Remake des GTA 6-Trailers im Stil von Grand Theft Auto: Vice City auf der PlayStation 1. Dabei kombiniert er den Look der späten 90er mit der Vision des kommenden Blockbusters – und trifft damit genau ins Herz langjähriger Fans.

Das Retro-Remake im PS1-Stil

Wie sieht GTA 6 als PS1-Spiel aus? Das von Jushton veröffentlichte Video zeigt eine polygonarme Version von Protagonistin Lucia Caminos, neu modellierte Gebäude und ikonische Szenen aus dem offiziellen Trailer – alles im charmant groben PlayStation-1-Look. Die Texturen wirken kantig, das Bild flackert leicht, und der Soundtrack versprüht Retro-Vibes. Genau diese Ästhetik erinnert viele an die Anfangszeit der Reihe, als Spiele auf der ersten PlayStation noch als technisches Wunder galten.

Obwohl die PS1-Grafik heute nicht mehr zeitgemäß ist, erzeugt das Video eine intensive Nostalgie. Besonders für Spieler, die mit Titeln wie GTA 2 oder dem ersten Vice City aufgewachsen sind, ist dieser Rückblick in die Vergangenheit ein emotionaler Moment.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Vice City gestern und heute

Was macht Vice City in GTA 6 besonders? GTA 6 wird Spieler erneut nach Vice City führen, diesmal als Teil des fiktiven US-Bundesstaates Leonida, der auf Florida basiert. Die Stadt ist nicht nur ein beliebtes Setting, sondern auch ein zentrales Symbol für die Evolution der GTA-Reihe. Während Vice City in früheren Spielen stark von Miami der 1980er inspiriert war, wird es diesmal in moderner Form auftauchen – inklusive neuer Orte wie Grassrivers, Ambrosia oder den Leonida Keys.

Spieler dürfen sich auf eine Mischung aus bekannten und neuen Stadtteilen freuen, wobei Rockstar Games erneut viel Wert auf satirische Elemente legt – etwa Influencer-Kultur, moderne Polizeitechnologien und Internet-Phänomene wie „Florida Man“.

Ein Künstlerprojekt als Fan-Statement

Warum begeistert das Fanprojekt so sehr? Jushtons Video ist mehr als ein einfacher Grafikfilter. Es ist ein liebevoll inszeniertes Projekt, das zeigt, wie tief die Verbindung vieler Spieler zur GTA-Reihe reicht. Die Präsentation wirkt wie ein Spiel, das in den 90ern tatsächlich hätte erscheinen können – mit klassischen Menüs, klobigem Charakterdesign und dem typischen Sounddesign der Ära.

Ein besonderes Detail: Die Szene rund um Lucia wurde nicht nur optisch, sondern auch atmosphärisch perfekt eingefangen. Fans wünschen sich bereits einen Cheat-Code im finalen Spiel, der den PS1-Look aktiviert – ein Wunsch, der zeigt, wie emotional die Community an ihre Gaming-Vergangenheit gebunden ist.

Die offizielle Story von GTA 6

Was wissen wir bisher über GTA 6? Die Geschichte des Spiels folgt dem kriminellen Duo Jason Duval und Lucia Caminos. Jason war früher Soldat und arbeitet nun für Drogenschmuggler in den Leonida Keys, während Lucia nach einem Gefängnisaufenthalt in Leonida versucht, sich und ihre Familie zu schützen. Nach einem missglückten Banküberfall geraten beide in eine weitreichende Verschwörung.

Die Spielwelt parodiert das moderne Amerika der 2020er-Jahre mit all seinen Eigenheiten. Neben Vice City gibt es weitere Gebiete wie Mount Kalaga National Park oder Port Gellhorn. Die offene Welt soll frei erkundbar sein und ein realistisches, aber satirisch überspitztes Bild des heutigen Lebens zeichnen.

Rückkehr zu den Ursprüngen

Wünschen sich Fans ein echtes Retro-GTA? Der Erfolg von Jushtons Video zeigt, dass der Wunsch nach einem Retro-Erlebnis durchaus groß ist. Einige Spieler fordern sogar eine offizielle Neuveröffentlichung von GTA: Vice City auf modernen Plattformen – entweder als Remaster oder in Originalform. Die emotionale Bindung an das alte Vice City ist stark, und viele würden gerne erneut durch die neonbeleuchteten Straßen der 80er cruisen.

Auch wenn GTA 6 technisch und inhaltlich neue Maßstäbe setzen wird, bleibt die Vergangenheit ein fester Bestandteil der Faszination. Projekte wie dieses Fanvideo sind Erinnerungen daran, wie weit die Serie gekommen ist – und was sie schon immer ausgemacht hat: Atmosphäre, Freiheit und ein einzigartiger Stil.

Vergleich: Original Vice City vs. GTA 6

Merkmal Vice City (2002) GTA 6 (2026) Grafik Low-Poly, PS2-Ära Modernes Open-World-Rendering Protagonist(en) Tommy Vercetti Lucia Caminos & Jason Duval Setting Vice City (1986) Vice City & Leonida (2020er) Plattform PS2, PC PS5, Xbox Series X/S Features Missionen, Waffen, Fahrzeuge Große Welt, neue Technik, Online-Modus

Was hältst du von dem PS1-Remake des GTA 6-Trailers? Würdest du gerne selbst in dieser Retro-Version spielen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!