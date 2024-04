Palworld ruft mit großem Update – v0.2.0.6 bringt Raidboss und mehr!

Final Fantasy 7 Rebirth, Enshrouded und Alone in the Dark. Als Gamer*in hat man es nicht immer leicht und die Frage steht nicht selten im Raum, wo man eigentlich die ganze Zeit für all diese tollen Game hernehmen soll?

Und dann wäre da ja noch ein Kandidat, der in 2024 für ordentlich Wirbel sorgen konnte: Palworld erhält jetzt ein größeres Update und was das bringt, erfahrt ihr hier.

Palworld bekommt erstes Mega-Update

Das sind mal Neuerungen! Darauf hat die Community gewartet: der erste Raidboss steht in den Startlöchern, der den zauberhaften Namen Bellanoir trägt. Und nicht nur das, es gibt Quality-of-Life-Verbesserungen, neue Items und noch vieles mehr.

Entwicklerstudio Pocket Pair versichert, dass das der erste Teil einer langen Roadmap ist, die intern bereits zur Agenda der Entwickler*innen geworden ist.

Das erste neue Pal

In der Palworld-Community wird schon seit geraumer Zeit spekuliert, welche Pals in Zukunft ihren Weg ins Spiel finden werden. Und jetzt ist es endlich so weit: Bellanoir ist das erste Pal von vielen, das nach dem Early-Access-Start auf Steam und Xbox ins Spiel integriert wird.

Aber Vorsicht, es soll verdammt stark und nicht so leicht zu besiegen sein. Es ist nicht ohne Grund ein fetter Raidboss. Also schnappt euch eure Freunde und macht ihm den Garaus! Hier solltet ihr Folgendes wissen:

Ihr könnt den Raidboss beschwören, indem ihr Platten am neuen Beschwörungsaltar verwendet

verwendet Die beschworenen Raidboss-Pals sind sehr mächtig und können nicht gefangen genommen werden

und können werden Pal-Eier können fallen gelassen werden, nachdem Raidboss-Pals besiegt wurden

können fallen gelassen werden, nachdem Raidboss-Pals besiegt wurden Die „extreme“ Version des Raidboss ist unglaublich mächtig und schwer zu besiegen

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Weniger Grind

Ein großer Teil des neuen Updates bezieht sich auf diverse Anpassungen im Levelsystem, sodass sich das erneute Durchspielen und das Lategame nicht mehr so stark wie ein ewiger Grind anfühlen.

Damit möchte das Entwicklerstudio vor allem Casual-Spieler*innen ansprechen, die mit weniger Zeit mehr vom Spiel zu sehen bekommen.

Neue Handbücher

Es wurde ein neues „Trainingshandbuch“-Element hinzugefügt. Mit diesen Handbüchern seid ihr in der Lage euren Freunden Erfahrungspunkte zu schenken. Ihr könnt diese Handbücher also an eure Freunde weiterleiten, die diese dann einlösen.

Dazu kommt der neue Gegenstand „Altes technisches Handbuch“. Dieses Handbuch gibt uns antike Technologiepunkte und kann zufällig in Dungeon-Truhen gefunden werden. Damit lassen sich gezielt Punkte der Antiken Technologie farmen.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Neues Item: Fähigkeitsbrille

Zu den neuen Gegenständen gesellt sich die „Fähigkeitsbrille“. Wenn wir diese Brille ausrüsten, können wir die Statistiken der Pals sehen.

Neues Item: Multiklima-Unterhemd

Und wo wir schon bei den neuen Items sind: Es gibt eine neue Rüstung mit dem Namen „Multiklima-Unterhemd“. Diese Rüstungen schützen mit nur einem Steckplatz vor Hitze und Kälte zur gleichen Zeit. Na endlich!

Neues Gebäude Elektrischer Eierbrutkasten

Abseits der Items gibt es da außerdem ein neues Gebäude mit dem Namen „Elektrischer Eierbrutkasten“.

Dieser Inkubator verbraucht Strom, um die Temperatur für jedes Ei automatisch auf eine optimale Temperatur einzustellen. Damit brauchen wir uns nun keine Gedanken mehr um den genauen Stellplatz der Inkubatoren zu machen. Eine coole Neuerung?

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Neues Gebäude: Erzmine

Wow, es kommt wirklich! Und dann wäre da noch das neue Gebäude „Erzmine“. Dieses Bergbaugebäude ermöglicht es uns, die wertvollen Erze bequem von jeder Basis aus zu produzieren. Eine Produktionsstätte, die sich viele gewünscht hatten.

Damit fällt die Suche nach den Erzminen in Zukunft weg. Wobei ihr euch natürlich immer noch dafür entscheiden könnt, eine Basis zu bauen, die sich einzig und allein auf das Abbauen von Erz spezialisiert. So erzielt ihr weiterhin den größten Output. Doch ihr seid nicht mehr auf natürliche Erzvorkommen angewiesen. Ein guter Deal?

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!