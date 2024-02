Technologiepunkte in Palworld farmen? Mit diesem Trick kein Problem!

In Palworld kommen wir eines sonnigen Tages unweigerlich an den nervigen Punkt, dass uns die Skillpunkte ausgehen. Aber was tun, wenn wir keinen Zugriff auf neue, hochwertige Technologie erhalten, die wir jedoch so dringend benötigen?

Für dieses Problem gibt es eine einfache Lösung. Wir begeben uns auf die Suche nach einem ganz speziellen Item, das uns neue Technologiepunkte verleiht.

In diesem Guide erfährst du, was genau du tun musst, um schnell an viele Skillpunkte zu gelangen und welche Tricks es dabei gibt.

Palworld: Skillpunkte sind ein Muss!

Skillpunkte sind wirklich essenziell in Palworld: Vor allem in den hochstufigen Gebieten des Spiels sind wir auf modernste Technologien angewiesen, die wir eben nur mit den Technologien aus dem gleichnamigen Skillbaum freischalten können.

Aber das Spiel möchte, dass wir behutsam mit unseren Skillpunkten umgehen: ein „Pain in the Ass“ für alle, die die Technologiepunkte nur so wegschleudern.

Doch zum Glück haben die Entwickler eine kluge Mechanik integriert, die diesen Schmerz ein wenig lindert.

Doch kurz vorab: Hier erfährst du alles zum Thema Antiktechnologiepunkte, die sich von den normale Technologiepunkten unterscheiden.

Technologiepunkte freischalten mit Trick

Um manuell an mehr Technologiepunkte zu gelangen, gibt es ein bestimmtes Item im Spiel, das uns bei der Benutzung neue Technologiepunkte verleiht. Und dieses seltene Item lautet Schlaues Technikhandbuch.

Beim Technikhandbuch ist der Name Programm, doch die ganze Sache hat einen Haken. Wir finden die Bücher nur sehr selten im Spiel, wenn wir uns nicht selber auf die Suche nach diesen Handbüchern begeben. Manchmal spawnen sie in Truhen, doch das ist eher selten der Fall.

Es gibt jedoch ein Pal in Palworld, das ihr sogar im Startgebiet findet und das über dieses Item verfügt: das sind die gefiederten Freunde mit dem Namen Hoocrates.

Fundort: Pals für Technikhandbücher

Wir binden euch an dieser Stelle das Habitat von Hoocrates ein und falls ihr es noch nicht bemerkt habt: diese Viecher, ähh Superkumpels, spawnen nur nachts!

Die Tatsache, dass Hoocrates-Pals diese Schlauen Technikhandbücher fallenlassen, kann jedoch leicht übersehen werden. Denn im Normalfall droppen sie lediglich Fasern. Die Technikhandbücher droppen eher selten.

Es gilt also, so viele Hoocrates wie nur möglich zu farmen, um schnell an Skillpunkte für den Technologie-Reiter zu gelangen. Das geht und ist eigentlich auch kein Problem.

Geheimtipp für die doppelte Ausbeute!

Wenn euch das Farmen der Technikhandbücher zu lange dauert, könnt ihr obendrein folgenden Trick anwenden (PlayCentral approved).

Auch wenn uns das Schlachten von Pals nur wenig Spaß bereitet, hilft es nichts (in dem Fall). Bastelt euch an eurer Werkbank ein Schlachtermesser und achtet beim Farmen darauf, dass ihr die Hoocrates fangt und nicht direkt ausschaltet.

Wenn sie dann in eurer Box sind, könnt ihr sie spawnen lassen und das Schlachtermesser auswählen. Aus dem Emote „Pal streicheln“ wird jetzt „ Pal schlachten“. Wählt dieses Kommando aus und tut das, was getan werden muss.

Jede Notschlachtung bringt eine zusätzliche Wahrscheinlichkeit mit sich, dass ein solches Technikhandbuch fallengelassen wird.

Falls ihr noch mehr Möglichkeiten kennt, schnell an Technikhandbücher zu gelangen, schreibt es in die Kommentare und wir ergänzen das an dieser Stelle!

Fandet ihr die Lösung nützlich? Falls ihr an anderer Stelle nicht weiterkommt, könnte euch unsere Komplettlösung zu Palworld behilflich sein. Wir haben hier viele Tipps und Tricks vorbereitet, die euch auf eurer Reiseweiterhelfen dürften.

