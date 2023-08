Alone in the Dark erhält limitierte Collector’s Edition – Preorder-Guide

Alone in the Dark erhält wie viele andere Spielereihen ein vollwertiges Remake für die PS5, Xbox Series X|S und den PC. Es ist eine Neuinterpretation des Klassikers.

Die reguläre Standard-Version enthält das Hauptspiel und kostet auf allen Plattformen 59,99€ im Preis. Ihr könnt das Spiel ab sofort vorbestellen:

Neben einer regulären Standard-Version, die es in physischer Form zu kaufen gibt, erscheint obendrein eine Upgrade-Version: eine klassische Collector’s Edition.

Es gibt hier allerdings eine kleine Exklusivität. Die Collector’s Edition ist auf 5000 Exemplare beschränkt.

Alone in the Dark in der Collector’s Edition

Wie es sich für eine stattliche Collector’s Edition gehört, ist in der „Alone in the Dark Collector’s Edition“ einiges enthalten.

Zu den Highlights zählen eine 26 cm große „The Dark Man“-Statue und das Steelbook. Nachfolgend lest ihr alle Gegenstände, die der CE beiliegen:

Das Hauptspiel für PS5, Xbox Series X|S oder den PC

für PS5, Xbox Series X|S oder den PC „The Dark Man“-Statue

Steelbook , das im Dunkeln leuchtet!

, das im Dunkeln leuchtet! „Ostadte“-Miniature (10 cm)

(10 cm) „Do Not Disturb“-Türschild (Vorsicht, creepy!)

(Vorsicht, creepy!) „Cerceto 1030“-Stickerset

DLC-Paket fürs Spiel: „Derceto 1992“-Kostümpaket Director-Kommentarmodus Vintage-Horrorfilter-Paket

fürs Spiel:

Falls ihr euch ein besseres Bild von der CE verschaffen möchtet, schaut euch gerne den Teaser-Trailer zur Box an.

Alone in the Dark Collector’s Edition kaufen – Preorder

Wo kann ich die Collector’s Edition bestellen? In Deutschland wird sie bei Amazon verfügbar sein. Hier beginnt der Vorverkauf:

Wann erscheint Alone in the Dark? Das Horrorspiel „Alone in the Dark“ erscheint am 25. Oktober 2023 für die PS5, Xbox Series X|S und den PC. Zeitgleich erscheint die Collector’s Edition zum Spiel.

Worum geht es in Alone in the Dark?

Genauso wie im klassischen Survival-Horrorspiel geht es im Remake um Edward Carnby und Emily Hartwood, die das Verschwinden von Emilys Onkel, Jeremy, untersuchen. Während ihrer Ermittlung stoßen die beiden Protagonisten auf dunkle Übel.

Ihr habt die Wahl: Das Spiel lässt euch zwischen Edward und Emily wählen, was sich auf die Story und die Interaktionen im Spiel auswirken soll. Obendrein soll es exklusive Areale geben, die nur mit einer Spielfigur zugänglich sind.

Um alles von „Alone in the Dark“ zu sehen, könnte sich also ein zweiter Spieldurchlauf lohnen.

Gut zu wissen: Edward Carnby sieht nicht nur so aus wie Stranger Things-Star David Harbour, er wird im englischen Original obendrein von ihm vertont. Jodie Comer schlüpft in die Sprechrolle von Emily Hartwood.

Werdet ihr euch die normale Version oder Collectors Edition kaufen? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns. Freut ihr euch auf das Comeback von Edward und Emily?