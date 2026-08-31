ChatGPT down: Work-Modus gestört – OpenAI bestätigt Probleme

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Bei ChatGPT kommt es am Montagabend zu erhöhten Fehlerraten und längeren Antwortzeiten. Besonders betroffen sind nach Angaben von OpenAI zahlende Plus-Nutzer: Der Work-Modus steht derzeit teilweise nicht zur Verfügung. Das Unternehmen hat die Störung bestätigt und arbeitet an einer Gegenmaßnahme.

Stand: 31. August 2026, 19:31 Uhr. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald OpenAI neue Informationen veröffentlicht.

Welche ChatGPT-Funktionen sind gestört?

Die Störung betrifft laut offizieller Statusseite den Bereich ChatGPT Work. Nutzer müssen mit Fehlermeldungen und deutlich erhöhten Ladezeiten rechnen. OpenAI hebt hervor, dass Plus-Abonnenten besonders betroffen sind und der Work-Modus aktuell nicht zuverlässig verfügbar ist.

erhöhte Fehlerraten bei ChatGPT Work

längere Lade- und Antwortzeiten

Work-Modus für Plus-Nutzer teilweise nicht verfügbar

Von einem vollständigen weltweiten Ausfall aller ChatGPT-Funktionen spricht OpenAI derzeit nicht. Je nach Tarif, Modell und verwendeter Funktion kann sich die Störung unterschiedlich bemerkbar machen.

OpenAI arbeitet an einer Lösung

OpenAI hat das Problem nach eigener Aussage bereits identifiziert. Eine Gegenmaßnahme werde vorbereitet. Einen Zeitpunkt für die vollständige Wiederherstellung nennt das Unternehmen bislang nicht. Den jeweils aktuellen Stand könnt ihr auf der offiziellen Statusseite von OpenAI verfolgen.

Was können betroffene Nutzer tun?

Da OpenAI eine serverseitige Störung bestätigt hat, helfen Änderungen am eigenen Router oder Browser wahrscheinlich nicht. Betroffene können eine normale Unterhaltung ohne Work-Modus ausprobieren, die Seite später erneut laden oder vorübergehend auf ein anderes verfügbares Modell ausweichen. Wichtige Eingaben sollten vorsichtshalber lokal gesichert werden.

ChatGPT war bereits im Juli von einem umfangreicheren Ausfall betroffen. Damals scheiterten bei vielen Nutzern auch das Laden und Fortsetzen gewöhnlicher Unterhaltungen. Alle Informationen dazu findet ihr in unserem Rückblick zum ChatGPT-Ausfall vom 25. Juli 2026.

19:31 Uhr: OpenAI führt den Vorfall weiterhin als teilweise Systemstörung. Die Ursache wurde eingegrenzt; an einer Gegenmaßnahme wird gearbeitet. Eine Entwarnung liegt noch nicht vor.