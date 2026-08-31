Pokémon GO – Diese Mega-Pokémon bekommen jetzt eine dritte Lade-Attacke

Pokémon GO erweitert das Kampfsystem rund um Mega-Entwicklungen um eine neue taktische Ebene. Ab sofort erhalten geeignete Mega-Pokémon eine zusätzliche Lade-Attacke und können damit insgesamt drei Lade-Attacken neben ihrer Sofort-Attacke einsetzen.

Die Neuerung betrifft zunächst Pokémon, die den Super-Max-Level erreichen können. Dabei spielt es keine Rolle, welchen Mega-Level das jeweilige Exemplar aktuell besitzt. Die Stärke der zusätzlichen Attacke steigt jedoch gemeinsam mit seinem Mega-Level.

Dritte Lade-Attacke für ausgewählte Mega-Pokémon

Welche Mega-Pokémon erhalten eine weitere Lade-Attacke? Zum Start umfasst die Auswahl insgesamt 13 Mega-Entwicklungen. Neben den drei ersten Partner-Pokémon aus Kalos gehören unter anderem beide Formen von Mega-Mewtu sowie die beiden neuen Mega-Entwicklungen von Raichu dazu.

Die vollständige Übersicht zeigt, welche zusätzliche Lade-Attacke jede Mega-Entwicklung beherrscht:

Mega-Entwicklung Zusätzliche Lade-Attacke Mega-Raichu X Volttackle+ Mega-Raichu Y Blitzkanone+ Mega-Sarzenia Säurespeier+ Mega-Starmie Aquadurchstoß+ Mega-Dragoran Wutanfall+ Mega-Mewtu X Wuchtschlag+ Mega-Mewtu Y Seher+ Mega-Panzaeron Bohrschnabel+ Mega-Brigaron Samenbomben+ Mega-Fennexis Magieflamme+ Mega-Quajutsu Surfer+ Mega-Calamanero Psystrahl+ Mega-Legios Durchbruch+

Künftig soll die Auswahl weiter wachsen. Sobald zusätzliche Mega-Pokémon Zugriff auf den Super-Max-Level erhalten, wird auch bei ihnen während der Mega-Entwicklung eine weitere Lade-Attacke freigeschaltet.

Neue Möglichkeiten in der GO-Kampfliga

Wo können die zusätzlichen Lade-Attacken eingesetzt werden? Die neuen Angriffe stehen unter anderem in der GO-Kampfliga zur Verfügung. Dadurch können Mega-Pokémon mehr Typen abdecken, gegnerische Schilde gezielter unter Druck setzen und ihren Kontrahenten deutlich schwerer ausrechenbare Kombinationen präsentieren.

Eine wichtige Einschränkung gibt es allerdings. In Arenakämpfen gegen verteidigende Pokémon lässt sich die dritte Lade-Attacke vorerst nicht verwenden. Ob diese Begrenzung mit einem späteren Update aufgehoben wird, bleibt offen.

Besonders interessant ist die Mechanik bei Pokémon mit zwei Mega-Entwicklungen. Mewtu erhält abhängig von seiner gewählten Form entweder Wuchtschlag+ oder Seher+. Die Entscheidung zwischen Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y beeinflusst damit nicht nur Typen und Werte, sondern auch die verfügbare zusätzliche Attacke.

Abenteuer-Effekte für Mega-Mewtu

Welche besonderen Vorteile bieten Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y? Beide Formen erhalten einen eigenen Abenteuer-Effekt. Nach der erstmaligen Freischaltung kann Mewtu diesen Effekt sogar dann aktivieren, wenn es gerade nicht megaentwickelt ist. Für die Aktivierung werden Mega-Energie und Bonbons benötigt.

Der Abenteuer-Effekt von Wuchtschlag+ erhöht den Schaden gegen Mega-Pokémon in Mega-Raids und Super-Mega-Raids. In Super-Mega-Raids können damit außerdem zwei Schilde auf einmal gebrochen werden. Seher+ zeigt dagegen beim Beginn einer Begegnung an, ob ein wildes Pokémon bei der Bewertung mindestens drei Sterne erreicht. Ein entsprechendes Exemplar beginnt sichtbar zu leuchten.

Im Rahmen des Pokémon GO Fest 2026: Mega-Finale kehren beide Formen außerdem in besondere Mega-Raids zurück. Mega-Mewtu X steht am 5. September 2026 im Mittelpunkt, während Mega-Mewtu Y am 6. September 2026 folgt.

Wie bewertet ihr die dritte Lade-Attacke für Mega-Entwicklungen und welches der neuen Kombinationen möchtet ihr zuerst ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.