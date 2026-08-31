Rüstungs-Mewtu kehrt in Pokémon GO zurück – nur am 5. und 6. September 2026

Nach sechs Jahren Pause kehrt eine der seltensten Varianten des legendären Psycho-Pokémon in Pokémon GO zurück. Rüstungs-Mewtu wird im September 2026 für kurze Zeit wieder als Raid-Boss verfügbar sein und dürfte damit zahlreiche Trainer zu den Arenen locken.

Angekündigt wurde das Comeback im Rahmen der Abschlussveranstaltung der Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 in San Francisco. Zuletzt konnte Rüstungs-Mewtu im Jahr 2020 gefangen werden, weshalb besonders neuere Fans bislang kaum eine Gelegenheit hatten, das außergewöhnliche Pokémon ihrer Sammlung hinzuzufügen.

Kurzes Zeitfenster für Rüstungs-Mewtu

Wann kehrt Rüstungs-Mewtu in Pokémon GO zurück? Das legendäre Pokémon erscheint beim Pokémon GO Fest 2026: Mega-Finale am Samstag, den 5. September 2026, und Sonntag, den 6. September 2026. An beiden Tagen läuft das Event jeweils von 10 bis 18 Uhr deutscher Ortszeit.

Rüstungs-Mewtu wird während des gesamten Event-Zeitraums in Raid-Kämpfen der Stufe 5 auftauchen. Damit bleiben insgesamt zwei Tage, um eine Raid-Gruppe zusammenzustellen, den Boss zu besiegen und anschließend einen Fangversuch zu starten.

Samstag, 5. September 2026, von 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 6. September 2026, von 10 bis 18 Uhr

Verfügbar in Raid-Kämpfen der Stufe 5

Keine Schillernde Variante erhältlich

Gerade der letzte Punkt könnte für einige Sammler eine kleine Enttäuschung darstellen. Ein Schillerndes Rüstungs-Mewtu wird bei dieser Rückkehr ausdrücklich nicht verfügbar sein. Im Mittelpunkt steht somit allein die reguläre Variante mit ihrer markanten Panzerung.

Ein seltenes Comeback beim Mega-Finale

Warum ist die Rückkehr von Rüstungs-Mewtu so besonders? Anders als das gewöhnliche Mewtu gehörte seine gerüstete Form über Jahre hinweg zu den seltensten Event-Pokémon des Mobile-Games. Sie basiert auf Mewtus Auftritt im Animationsfilm aus dem Jahr 2019, in dem seine gewaltige Kraft durch eine spezielle Rüstung unterdrückt wird.

Das Comeback ist zugleich ein zusätzlicher Höhepunkt des Pokémon GO Fest 2026: Mega-Finale. Dort stehen außerdem Mega-Mewtu X am 5. September 2026 und Mega-Mewtu Y am 6. September 2026 im Rampenlicht. Beide Formen erscheinen in ausgewählten Arenen in besonders anspruchsvollen Super-Mega-Raids.

Für Raid-Fans wird das Wochenende damit ziemlich voll. Während Rüstungs-Mewtu in Raid-Kämpfen der Stufe 5 wartet, müssen Gruppen parallel entscheiden, wann sie sich den beiden Mega-Formen stellen. Passend dazu entfällt am 5. und 6. September 2026 das übliche Limit für Fern-Raids, was die gemeinsame Jagd über größere Entfernungen erleichtert.

Ob Rüstungs-Mewtu nach diesem Wochenende zeitnah erneut erscheinen wird, ist nicht angekündigt. Wer das Pokémon noch nicht besitzt oder ein Exemplar mit besseren Werten sucht, sollte die beiden Event-Tage daher nicht verpassen.

Freut ihr euch über die Rückkehr von Rüstungs-Mewtu, oder konzentriert ihr euch beim Mega-Finale lieber auf Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.