Elden Ring – Tarnished Edition stürmt die eShop-Charts der Switch 2

Elden Ring: Tarnished Edition legt auf Nintendo Switch 2 einen starken Start hin. Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung am 28. August 2026 steht das Action-RPG an der Spitze der aktuellen eShop-Charts für die Konsole.

Damit lässt der Titel prominente Konkurrenz wie Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, Mario Kart World, Cyberpunk 2077 und Pokémon Pokopia hinter sich. Bereits in der vorherigen Woche hatte Elden Ring durch Vorabdownloads den ersten Platz erreicht und konnte diese Position nach dem eigentlichen Release verteidigen.

Einordnung des Spitzenplatzes

Wie aussagekräftig ist der erste Platz im Nintendo eShop? Die Platzierung ist ein deutliches Zeichen für großes Interesse, entspricht aber nicht automatisch den meisten verkauften Exemplaren. Die ausgewerteten Ranglisten basieren auf dem erzielten Umsatz und nicht ausschließlich auf der Anzahl der Verkäufe.

Der vergleichsweise hohe Verkaufspreis von Elden Ring: Tarnished Edition verschafft dem Spiel deshalb einen gewissen Vorteil gegenüber günstigeren Veröffentlichungen. Dennoch spricht der anhaltende Spitzenplatz dafür, dass viele Besitzer einer Nintendo Switch 2 im Zwischenland unterwegs sein wollen.

Bemerkenswert ist dabei vor allem das Alter des ursprünglichen Spiels. Elden Ring erschien erstmals am 25. Februar 2022 und hat weltweit bereits mehr als 30 Millionen Exemplare verkauft. Dass FromSoftware rund vier Jahre später auf einer weiteren Plattform erneut eine große Zielgruppe erreicht, unterstreicht die anhaltende Popularität des düsteren Action-Rollenspiels.

Die technische Kehrtwende auf Nintendo Switch 2

Warum ist der erfolgreiche Start besonders überraschend? Die Entwicklung der Switch-2-Fassung verlief keineswegs reibungslos. Erste öffentliche Präsentationen im Jahr 2025 sorgten wegen deutlicher Bildrateneinbrüche für Kritik, wobei insbesondere der Handheld-Modus und die weitläufige offene Welt Probleme bereiteten.

FromSoftware verschob die ursprünglich für 2025 geplante Veröffentlichung daraufhin auf 2026. Die zusätzliche Entwicklungszeit scheint sich ausgezahlt zu haben. Die finale Version zielt sowohl im Handheld-Modus als auch am Fernseher auf 30 Bilder pro Sekunde und hält dieses Ziel nach ersten technischen Eindrücken überwiegend ein.

Gelegentliche Einbrüche können weiterhin in aufwendigen Gebieten oder bei besonders großen Gegnern auftreten. Die Darstellung soll sich in vielen Situationen nahe an 1080p bewegen und bleibt damit für eine portable Umsetzung erstaunlich scharf. Gegenüber leistungsstärkeren Konsolen und dem PC sind zwar sichtbare Abstriche vorhanden, die befürchtete technische Katastrophe ist jedoch ausgeblieben.

Ein umfangreiches Paket für unterwegs

Welche Inhalte bietet Elden Ring: Tarnished Edition? Die Switch-2-Veröffentlichung umfasst das vollständige Hauptspiel sowie die große Erweiterung Shadow of the Erdtree. Hinzu kommen neue Rüstungen, zwei zusätzliche Startklassen und mehrere Möglichkeiten, das Aussehen des Spektralrosses Sturmwind anzupassen.

Der größte Unterschied zu den bisherigen Konsolenfassungen bleibt jedoch die flexible Nutzung. Nintendo-Fans können das komplette Abenteuer am Fernseher beginnen und anschließend ohne Plattformwechsel im Handheld-Modus fortsetzen. Gerade bei einem umfangreichen Rollenspiel mit einer möglichen Spielzeit von weit über 100 Stunden dürfte diese Freiheit ein starkes Verkaufsargument sein.

Konkrete Verkaufszahlen stehen noch aus, doch der erste Platz im eShop liefert FromSoftware ein positives Signal. Davon könnte auch The Duskbloods profitieren, das als weiteres großes Projekt speziell für Nintendo Switch 2 entwickelt wird. Werdet ihr Elden Ring auf Nintendos Konsole nachholen oder bleibt ihr bei einer anderen Version? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.