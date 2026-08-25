Pokémon GO – Twilight Trails startet am 8. September mit Debüts, Megas, Max-Kämpfen

Für Fans von Pokémon GO wird der 8. September 2026 zu einem der wichtigsten Termine des Herbstes. Um 10:00 Uhr deutscher Ortszeit beginnt die neue Saison Twilight Trails, die zahlreiche Pokémon-Debüts, Mega-Entwicklungen, Dynamax-Kämpfe und neue GO-Pässe mitbringt.

Gleichzeitig endet die Jubiläumssaison Forever Forward, mit der Pokémon GO seinen zehnten Geburtstag gefeiert hat. Twilight Trails läuft anschließend fast drei Monate und endet am 1. Dezember 2026 um 10:00 Uhr deutscher Ortszeit.

Neue Pokémon und mächtige Mega-Entwicklungen

Welche Pokémon feiern in Twilight Trails ihr Debüt? Ein Schwerpunkt der Saison liegt auf der Paldea-Region aus Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Bestätigt sind bislang Mobtiff und dessen Entwicklung Mastifioso, weitere Neuzugänge aus Paldea sollen im Laufe der Saison folgen.

Auch Fans von Mega-Entwicklungen bekommen neue Ziele. Mega-Staraptor und Mega-Skelabra werden erstmals in Pokémon GO verfügbar sein. Eine wichtige Rolle spielt dabei das kommende Mega-Squads-Event, zu dem Scopely zu einem späteren Zeitpunkt weitere Details veröffentlichen will.

Bei den Max-Kämpfen wächst die Auswahl ebenfalls deutlich. Im Verlauf von Twilight Trails erscheinen Dynamax-Rihorn, Dynamax-Sniebel und Dynamax-Thermopod an Kraftquellen. Zusätzlich ist ein Max-Kampftag mit Dynamax-Selfe, Dynamax-Vesprit und Dynamax-Tobutz geplant.

GO-Pässe und Community Days im Herbst

Welche Termine sollten sich Trainer vormerken? Bereits wenige Tage nach dem Saisonstart findet am 12. September 2026 ein Community Day Classic statt. Weitere reguläre Community Days folgen am 10. Oktober 2026 und am 21. November 2026. Die jeweils vorgestellten Pokémon wurden noch nicht vollständig enthüllt.

12. September 2026: Community Day Classic

10. Oktober 2026: Community Day

21. November 2026: Community Day

Während Twilight Trails kehrt außerdem der zeitlich begrenzte GO-Pass zurück. Durch Aufgaben lassen sich GO-Punkte sammeln, mit denen Trainer im Rang aufsteigen und Belohnungen freischalten. Neben der kostenlosen Variante wird erneut ein kostenpflichtiger GO-Pass Deluxe mit zusätzlichen Belohnungen und schnellerem Fortschritt angeboten.

Die drei monatlichen Pässe stellen Kyogre, Groudon und Latios in den Mittelpunkt. Zu den freischaltbaren Meilensteinboni gehören ein garantiertes XL-Bonbon bei Tauschaktionen ab Trainerlevel 31, ein zusätzliches Bonbon beim Tauschen, höhere Geschenklimits, die doppelte Dauer des täglichen Abenteuerrauchs sowie mehr Erfahrungspunkte und Sternenstaub beim Ausbrüten von Eiern.

Ein umfangreicher Start in die Herbstsaison

Warum ist der 8. September 2026 so bedeutend? Mit dem direkten Wechsel von Forever Forward zu Twilight Trails beginnt nicht nur eine neue Saison. Pokémon GO erhält zugleich mehrere langfristige Inhalte, die Sammler, Raid-Gruppen und Fans der Max-Kämpfe über Wochen beschäftigen dürften.

Ein Teil der Community entdeckt derzeit zudem eine praktische Schaltfläche für die direkte Bewertung von Pokémon. Dadurch lässt sich die Bewertungsansicht öffnen, ohne vorher das zusätzliche Menü aufzurufen. Die Funktion scheint schrittweise verteilt zu werden und steht deshalb möglicherweise noch nicht auf allen Geräten zur Verfügung.

Freut ihr euch besonders auf Mobtiff und Mastifioso, die neuen Mega-Entwicklungen oder die kommenden Dynamax-Pokémon? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.