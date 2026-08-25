Metro 2039: Deep Silver stellt Collector’s Edition samt Gewinnspiel vor

Kurz bevor es weitere Neuigkeiten zu Metro 2039 bei der Opening Night Live der diesjährigen gamescom gibt, stellt Deep Silver eine exklusive Collector’s Edition vor. Diese lässt sich jedoch nicht schnöde vorbestellen. Um das Ganze etwas spannender zu machen, hat Deep Silver ein Gewinnspiel gestartet.

Metro 2039 auf der gamescom 2026

Für all jene, die gespannt auf den postapokalyptischen Shooter von 4A Games sind, gibt es dieser Tage reichlich Futter. Zum einen startet in Kürze die gamescom Opening Night Live, bei der es auch Neuigkeiten – sehr wahrscheinlich ein neuer Gameplay-Trailer – zu Metro 2039 geben soll. Zwar ist noch nicht bekannt, wann genau dieser Programmpunkt stattfindet, aber die Live-Übertragung der ONL startet am Abend des 25. August um 20:00 Uhr. In den zwei Stunden, die die Hauptshow meist andauert, kann bekanntlich vieles passieren.

Eines hat Publisher schon einmal vorweggenommen: Die Vorstellung der Collector’s Edition. Wer in den nächsten Tagen auf der gamescom in Köln unterwegs ist, kann diese übrigens live und in voller Pracht bestaunen, und zwar am entsprechenden Stand (B030-C031) in Halle 9.1.

Zudem hat Deep Silver selbst schon einen Fahrplan für die gesamte Veranstaltungswoche veröffentlicht. Demnach bekommen Presse und Content-Creator am 26. August erstmals Zugang zum Spiel, mit der Möglichkeit ihre Previews zu veröffentlichen. Auch alle anderen Besucher dürfen in den kommenden Tagen Hand an die Demoversion legen. Währenddessen sollen weitere Neuigkeiten bekanntgegeben werden.

So sieht die Collector’s Edition aus

Was es an der Collector’s Edition zu bestaunen gibt? Alle Inhalte sind noch nicht bekannt. Jedoch hat Deep Silver das wahrscheinlich beeindruckendste Teil schon enthüllt. Ein beinahe episches Video zeigt eine detailgetreue Nachbildung des Spartanerhelms des neuen Hauptprotagonisten.

Der Helm wurde anhand eines 3D-Modells angefertigt. Mit einem klappbarem Visier und den integrierten Gasmaskenelementen können Auserwählte noch tiefer in die Welt von Metro 2039 eintauchen. Ob als eigener Kopfschmuck oder als Deko in der Vitrine – ein Hingucker ist es allemal. Außerdem gibt es den Spartanerhelm nicht einfach so zu kaufen. Er ist ausschließlich Teil der Collector’s Edition, die es nur in limitierter Auflage geben wird.

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Wie bekommt man die Collector’s Edition?

Der Shooter soll, laut derzeitigem Stand, Ende 2026 oder Anfang 2027 Xbox Series X|S, PlayStation 5 und den PC erscheinen. Ein genaues Datum gibt es noch nicht, vielleicht aber schon bald. So oder so können sich Interessierte ab sofort auf der offiziellen Website für den Newsletter zum Game anmelden. Damit landet man automatisch im Lostopf eines Gewinnspiels.

Abonnenten erfahren somit jede News aus erster Hand und vor allen anderen. Dazu gehört eben auch, wann, wie und wo die Collector’s Edition erhältlich ist. Bei der Veröffentlichung werden die Gewinner dann per Zufall ausgewählt und können ihre Vorbestellungen schließlich direkt tätigen. Einen genauen Termin dafür gibt es allerdings noch nicht.

Willst du am Gewinnspiel teilnehmen und einen solchen Helm ergattern oder reicht dir das Game als solches? Bist du generell ein Fan von Sondereditionen oder eher nicht? Lass uns gern in den Kommentaren wissen, was du davon hältst.