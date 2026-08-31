Assassins Creed Black Flag Resynced Update 1.0.7 – Patchnotes, Größen, Termin

Ubisoft schickt am 1. September 2026 das neue Update 1.0.7 für Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf die Reise. Der Patch erscheint in Deutschland um 16 Uhr und erweitert das Piratenabenteuer nicht nur um zahlreiche Fehlerkorrekturen, sondern auch um neue kosmetische Einstellungen und eine kleine tierische Überraschung.

Das von vielen Fans gewünschte New Game Plus ist allerdings noch nicht Bestandteil der Aktualisierung. Ubisoft arbeitet weiterhin an diesem Modus und möchte weitere Informationen veröffentlichen, sobald ein konkreter Termin feststeht.

Downloadgrößen und neue Inhalte

Wann erscheint Update 1.0.7 für Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Der Download wird am 1. September 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet. Je nach Plattform unterscheidet sich der benötigte Speicherplatz deutlich.

Besonders groß fällt die Aktualisierung auf den Xbox-Konsolen aus. Die vollständigen Downloadgrößen sehen folgendermaßen aus:

Plattform Downloadgröße Xbox Series X|S 15,26 GB PlayStation 5 1,53 GB PC über Ubisoft Connect 3,86 GB PC über Steam 2 GB

Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft Edwards Ausrüstung. Nachdem bereits das Blasrohr ausgeblendet werden konnte, lassen sich künftig auch seine Pistolen verstecken. Zusätzlich können störende Leuchteffekte von Schmuckstücken und ihren Vorteilen deaktiviert werden.

Darüber hinaus wartet irgendwo auf einer nicht näher genannten Insel in der Karibik ein einsamer Hund auf seine Rettung. Wer den vierbeinigen Freund findet und streichelt, kann ihn offenbar später im Versteck wiedersehen. Ubisoft deutet außerdem weitere kleine Entdeckungen in der Spielwelt an.

Umfangreiche Korrekturen für Gameplay und Technik

Welche Fehler behebt Assassin’s Creed Black Flag Resynced Update 1.0.7? Die Aktualisierung kümmert sich um Probleme bei Schiffsaktivitäten, Missionen, Kämpfen, der Benutzeroberfläche und dem Fotomodus. Auch mehrere Absturzursachen und fehlende Audioelemente wurden beseitigt.

Zu den allgemeinen und spielmechanischen Korrekturen gehören folgende Punkte:

Manövrierunfähige Schiffe können nach einer Harpunenaktivität nicht mehr versehentlich versenkt werden.

Bei einer Schnellreise nach Príncipe fällt Edward nicht mehr durch die Spielwelt.

Regionen werden nach der Eroberung des zugehörigen Forts und einer vollständigen Synchronisation korrekt aufgedeckt.

Zielschiffe erscheinen während verschiedener Aufträge nicht mehr außerhalb der Karte.

Gegner lassen sich im Adlerauge wieder markieren, wenn die Gesundheitsanzeigen im HUD deaktiviert sind.

Edward bleibt nach dem Verlassen des Fotomodus während einer Schleichpassage in geduckter Haltung.

Die Questreihe des Padre verschwindet nach Änderungen an den Grafikeinstellungen nicht mehr.

Mit Pistolen zur Explosion gebrachte Fässer senken beim Entern wieder die Moral.

Mit der Diabolisten-Pistole sind Ausschaltungen gegen brennende und misstrauische Feinde wieder möglich.

Edward kann Gegner wieder ausschalten, die den von ihm genutzten Heuhaufen untersuchen.

Wildtiere zeigen nach Treffern mit der Gargoyle’s Breath-Pistole kein fehlerhaftes Verhalten mehr.

Edward bleibt bei einem Luftattentat nicht mehr in der Luft hängen, wenn jemand anderes das Ziel zuerst tötet.

Explodierende Fässer verletzen Edward nicht mehr durch eine Wand, während er dort verborgen hängt.

Gegner ignorieren Edward beim Entern nicht mehr, nachdem er auf dem Deck gelandet ist.

Der Padre folgt Edward bei einem Angriff auf ein Fort wieder zuverlässig.

Feinde stehen nach dem Einsatz einer Rauchbombe nicht mehr von den Toten auf.

Plötzlich erscheinende Schiffe bringen andere Schiffe nicht mehr zu unberechenbaren Manövern.

Edward wird während eines Minispiels nicht mehr allein wegen einer Leiche in der Nähe getötet.

Die Animation beim Aufbrechen der Tür zum Kriegsraum eines Forts gerät nicht mehr in eine Endlosschleife.

Tiere verhalten sich nach Interaktionen nicht mehr unberechenbar.

Auch die Darstellung, Menüs und technische Stabilität erhalten zahlreiche Verbesserungen:

Symbole auf der Weltkarte werden nach Abschluss sämtlicher Aktivitäten korrekt aktualisiert.

Die HMS Prince kann im Nebel nicht mehr aus über 500 Metern Entfernung mit dem Fernrohr erfasst werden.

Probleme mit dem Fotomodus bei aktiviertem HUD-Hintergrund wurden behoben.

Edwards Hände bewegen sich nach der Eroberung eines Forts wieder passend zum Steuerrad.

Kleinere Animationsfehler bei Parkour-Manövern und Attentaten wurden korrigiert.

Aufzüge auf Schiffen leuchten nach dem Einsatz des Adlerauges nicht mehr übermäßig hell.

Das Blasrohr erscheint nach dem Harpunieren nicht mehr, wenn es zuvor ausgeblendet wurde.

Mehrere grafische Ladefehler wurden beseitigt.

Gelegentliche Abstürze beim Öffnen des Shops oder des Nachrichtenbereichs wurden behoben.

Abstürze bei der Schiffsauswahl in Kenways Flotte wurden reduziert.

Ein seltener Absturz auf der PlayStation 5 beim Betreten eines Bereichs außerhalb der vorgesehenen Grenzen wurde behoben.

Weitere kleinere Stabilitätsprobleme wurden korrigiert.

Mehrere fehlende Soundeffekte wurden wiederhergestellt.

Musik wird nach dem Laden eines Spielstands wieder korrekt abgespielt.

Stede Bonnet verschwindet beim Laden bestimmter älterer Spielstände nach dem Kauf britischer Entermesser nicht mehr.

Probleme mit den Einstellungen für Rot-Grün- und Blau-Gelb-Farbenblindheit wurden behoben.

Fehlende Menüsprachausgaben wurden ergänzt.

Fehlende Untertitel für Gameplay-Szenen wurden ergänzt.

Die Aktivierung von HDR auf dem Steam Deck verursacht keinen schwarzen Bildschirm mehr.

Korrekturen an einzelnen Aufträgen

Welche Missionen werden mit dem neuen Patch verbessert? Mehrere Fehlerkorrekturen betreffen konkrete Aufträge und können kleinere inhaltliche Hinweise enthalten. Unter anderem wurden festhängende Begleiter, fehlerhafte Wachen und unerreichbare Schiffe überarbeitet.

Die missionsbezogenen Änderungen umfassen sämtliche folgenden Korrekturen:

In Wayward Souls Rift werden die Quallenwände wieder korrekt geladen und dargestellt.

In Upton Travers interagieren britische Wachen mit Upton, ohne dass Edward unmittelbar neben ihnen stehen muss.

Die britischen Wachen greifen Edward in Upton Travers nicht mehr an, wenn er sich erfolgreich unter die Menge gemischt hat.

In Right-Hand Man wurde eine Möglichkeit entfernt, das Ziel ohne eigene Handlung abzuschließen.

In Everything is Permitted bleibt Ah Tabai nicht mehr stehen, wenn Edward sein Ziel zuerst ausschaltet.

In The Sage’s Buried Secret bleibt James Kidd nicht mehr hängen, wenn Edward zu weit vorausläuft.

In The Final Contract kann das verbündete Schiff The Hollander nicht mehr angegriffen werden.

In A Proper Shipwright erscheint eines der Schiffe der britischen Flotte nicht mehr außerhalb des zugänglichen Gebiets.

In Vainglorious Bastards werden Charles Vane und sein Schiff nicht mehr fortlaufend von Wasserhosen getötet.

New Game Plus bleibt trotz des großen Umfangs außen vor. Auf eine entsprechende Nachfrage bestätigte Ubisoft, dass die Arbeiten daran noch laufen.

Wir arbeiten weiterhin daran. Sobald wir Neuigkeiten mitzuteilen haben, werden wir darüber informieren.

Ein Veröffentlichungsdatum für New Game Plus gibt es somit noch nicht. Bis dahin liefert Update 1.0.7 zumindest genügend Gründe, erneut durch die Karibik zu segeln, technische Probleme aus dem Weg zu räumen und nach dem neuen tierischen Begleiter zu suchen.

Freut ihr euch auf die Verbesserungen und die Rettung des einsamen Hundes oder wartet ihr vor allem auf New Game Plus? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.