Skull and Bones – Gratis Black Flag-Abzeichen bis 11. August 2026 sichern

Ubisoft verlängert die Feierlichkeiten rund um Assassin’s Creed Black Flag Resynced mit einer kostenlosen Belohnung für Skull and Bones. Wer das besondere Schiffsabzeichen seiner Sammlung hinzufügen möchte, sollte allerdings nicht mehr lange warten. Die Aktion endet bereits am 11. August 2026.

Das Remake der Piratenreise von Edward Kenway erschien am 9. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie PC. Innerhalb der ersten Woche verkaufte sich Assassin’s Creed Black Flag Resynced mehr als drei Millionen Mal. Nun nutzt Ubisoft die Aufmerksamkeit rund um die Rückkehr der Jackdaw für eine passende Kooperation mit seinem zweiten großen Piratenspiel.

Kostenloses Abzeichen für Skull and Bones

Wie lässt sich die kostenlose Belohnung freischalten? Ihr müsst euch spätestens am 11. August 2026 in Skull and Bones einloggen und anschließend das spielinterne Postfach überprüfen. Dort wartet das kostenlose Schiffsabzeichen Mark of the Legend auf seine Abholung. Ein zusätzlicher Code oder eine besondere Herausforderung ist dafür nicht erforderlich.

Das Design kombiniert die Piratenthematik von Black Flag mit dem bekannten Symbol der Assassinenbruderschaft. Im Mittelpunkt steht ein Totenkopf, der an Edward Kenway und weitere wichtige Figuren wie Adéwalé und Mary Read erinnert. Das Emblem kann am eigenen Schiff in Skull and Bones angebracht werden und sorgt damit für eine deutlich erkennbare Verbindung zwischen beiden Ubisoft-Abenteuern.

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Wichtig ist allerdings, dass die Belohnung ausschließlich für Skull and Bones gedacht ist. Besitzer von Assassin’s Creed Black Flag Resynced erhalten also keinen zusätzlichen Gegenstand für Edwards Ausrüstung oder die Jackdaw. Wer Skull and Bones bereits besitzt oder über ein passendes Abonnement darauf zugreifen kann, bekommt jedoch ohne weitere Kosten ein neues kosmetisches Objekt.

Zwei unterschiedliche Piratenabenteuer

Warum verbindet Ubisoft die beiden Spiele miteinander? Assassin’s Creed Black Flag Resynced und Skull and Bones teilen zwar das Szenario der Piraterie, setzen spielerisch aber unterschiedliche Schwerpunkte. Während das Remake eine Einzelspieler-Kampagne rund um Edward Kenway und den Konflikt zwischen Assassinen und Templern erzählt, ist Skull and Bones als offene Mehrspielerwelt mit langfristigen Online-Inhalten ausgelegt.

Die Kooperation dürfte Fans von Black Flag dazu bewegen, zumindest einen kurzen Abstecher in Skull and Bones zu unternehmen. Ob daraus eine größere Zahl neuer Kapitäne entsteht, bleibt offen. Der starke Verkaufsstart von Black Flag Resynced scheint die Aktivität der Steam-Version von Skull and Bones bislang nicht grundlegend verändert zu haben.

Dennoch ist das kostenlose Emblem ein unkompliziertes Extra für alle, die beide Spiele mögen. Skull and Bones hatte zum Start mit mehreren Verschiebungen, hohen Erwartungen und Kritik an seinem Umfang zu kämpfen, wurde seitdem aber durch zusätzliche Inhalte und Überarbeitungen erweitert. Die Belohnung bietet nun einen weiteren Anlass, erneut in See zu stechen.

Weitere Spiele für Piratenfans

Welche Alternativen gibt es abseits der Ubisoft-Titel? Wer nach Assassin’s Creed Black Flag Resynced noch nicht genug von Piraten hat, findet inzwischen weitere Spiele mit ganz unterschiedlichen Konzepten. Corsair Cove verbindet das Goldene Zeitalter der Piraterie mit dem Aufbau und der Verwaltung einer eigenen Siedlung.

Dead Weight schlägt dagegen eine deutlich fantastischere Richtung ein. Das Abenteuer setzt auf Himmelspiraten und rundenbasierte Kämpfe, wodurch es sich klar von den Echtzeitgefechten in Black Flag Resynced und Skull and Bones unterscheidet. Auch Assassin’s Creed Valhalla und Assassin’s Creed Shadows bleiben Alternativen für Fans der Reihe, rücken den klassischen Konflikt zwischen Assassinen und Templern jedoch teilweise weniger stark in den Mittelpunkt.

Werdet ihr euch das kostenlose Mark of the Legend-Abzeichen in Skull and Bones sichern, oder bleibt ihr lieber an Bord der Jackdaw? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.