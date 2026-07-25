007 First Light erhält Update 1.1.0 – Gratis-DLC, neue TacSim-Eskalationen

IO Interactive hat 007 First Light mit dem ersten großen Update versorgt: Behind Enemy Lines ist ab sofort verfügbar und liefert neben zahlreichen Bugfixes auch die erste Ladung kostenloser DLC-Inhalte. Laut Studio wurden dabei über 200 Probleme angegangen, die sowohl aus Community-Feedback als auch aus internen Tests stammen.

Spannend ist außerdem die schiere Diskrepanz bei der Downloadgröße: Auf PlayStation 5 schlägt das Update mit 23,84 GB zu Buche, während PC und Xbox Series X|S jeweils unter 4 GB bleiben. Inhaltlich geht es dabei nicht nur um Technik, denn IO Interactive startet mit diesem Patch offiziell die Post-Launch-Phase von 007 First Light.

Kostenloser DLC-Startschuss für das Year-One-Programm

Welche neuen Inhalte bringt Behind Enemy Lines gratis ins Spiel? Mit dem Update landen neue Missionen und Ausrüstung im Spiel, die ihr euch in TacSim erspielen könnt. Im Fokus stehen zwei neue Eskalations-Missionen, zusätzliche Waffen und ein Outfit, das Bond optisch frisch ausstattet.

Die beiden Eskalationen sind dreistufig aufgebaut und setzen klar auf Schleich-Ansätze, lassen aber wie gewohnt Alternativen offen, falls ihr lieber improvisiert. Dazu kommen neue Gegenstände im Intel-Shop, die an Clearance-Level gebunden sind.

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Neue TacSim-Eskalation: The Workshop

Neue TacSim-Eskalation: Extraction Avenues

Neue TacSim-Waffe: Stormberg 50’cal (Clearance Level 10, 3.000 Intel)

Neue TacSim-Waffe: DRX-2 Machine Pistol (Clearance Level 12, 3.000 Intel)

Neue TacSim-Waffe: DRS-7 Silenced SMG (Clearance Level 16, 3.000 Intel)

Neues TacSim-Outfit: Diamond in the Rough (Clearance Level 18, 3.000 Intel)

Wer also ohnehin in TacSim unterwegs ist und Clearance-Level grinded, bekommt jetzt konkrete neue Ziele und Belohnungen, ohne dafür extra zahlen zu müssen.

Patch 1.1.0 verbessert Stabilität, Achievements und zentrale Systeme

Welche Probleme wurden mit Update 1.1.0 behoben? IO Interactive hat die Patch Notes besonders breit aufgestellt: von Crashfixes über freigeschaltete Achievements bis hin zu UI, Audio, Lokalisierung und dutzenden missionsspezifischen Korrekturen. Vor allem potenzielle Crash-Trigger wurden entschärft, außerdem sollen verbuggte Erfolge nun zuverlässig freischalten, sobald die Bedingungen erfüllt sind.

Auch plattformspezifische Themen werden adressiert, etwa eine ADS-Störung auf PlayStation nach dem Öffnen von Systemmenüs oder Probleme mit der erneuten Controller-Verbindung auf Xbox Series. Zusätzlich gab es wichtige Korrekturen für TacSim, etwa wenn Menüs wie Missionsauswahl oder Intel-Shop nicht mehr reagierten.

Hier sind die wichtigsten Punkte aus den Patch Notes von Update 1.1.0 in der Übersicht:

Stabilität: Mehrere Crashfixes, unter anderem auf Xbox Series S beim Fortsetzen aus Menüs, nach Bosskampf-Toden sowie in verschiedenen TacSim-Situationen.

Mehrere Crashfixes, unter anderem auf Xbox Series S beim Fortsetzen aus Menüs, nach Bosskampf-Toden sowie in verschiedenen TacSim-Situationen. Achievements und Challenges: Zahlreiche Freischalt-Probleme behoben, darunter A Legacy of Spycraft, For Your Eyes Only, Keep Moving Forward und weitere missiongebundene Herausforderungen.

Zahlreiche Freischalt-Probleme behoben, darunter A Legacy of Spycraft, For Your Eyes Only, Keep Moving Forward und weitere missiongebundene Herausforderungen. Gameplay: Korrekturen bei Animationen, Kletter- und Vaulting-Verhalten, Gadget-Input-Buffer und Spezialfällen, die Out-of-World-Fälle auslösen konnten.

Korrekturen bei Animationen, Kletter- und Vaulting-Verhalten, Gadget-Input-Buffer und Spezialfällen, die Out-of-World-Fälle auslösen konnten. Epic Games Store Offline-Modus: Inhalte sollten nicht mehr fälschlich als gesperrt angezeigt werden.

Inhalte sollten nicht mehr fälschlich als gesperrt angezeigt werden. Xbox Controller-Reconnect: Wireless-Controller werden nach einer Trennung wieder erkannt, ohne Neustart.

Wireless-Controller werden nach einer Trennung wieder erkannt, ohne Neustart. TacSim: Behebung von Hängern in zentralen Menüs sowie Zugriffsproblemen im Offline-Betrieb.

Behebung von Hängern in zentralen Menüs sowie Zugriffsproblemen im Offline-Betrieb. UI und HUD: Timer-Anzeigen, Journal-Bilder, Eskalations-Tiles und diverse Persistenz-Fehler wurden korrigiert.

Timer-Anzeigen, Journal-Bilder, Eskalations-Tiles und diverse Persistenz-Fehler wurden korrigiert. Cinematics und Video: Fehler mit doppelter Abspielgeschwindigkeit und beschleunigten Cutscenes behoben, auch in PC-Alt-Tab-Szenarien.

Fehler mit doppelter Abspielgeschwindigkeit und beschleunigten Cutscenes behoben, auch in PC-Alt-Tab-Szenarien. Audio: Untertitel und Voiceover-Abgleich, fehlende Sprachzeilen, zu laute TacSim-Sounds sowie mehrere spezifische Audio-Bugs gefixt.

Untertitel und Voiceover-Abgleich, fehlende Sprachzeilen, zu laute TacSim-Sounds sowie mehrere spezifische Audio-Bugs gefixt. Lokalisierung: Variablen- und Übersetzungsfehler (unter anderem Japanisch und Spanisch) sowie importierte TacSim-Lokalisierung.

Variablen- und Übersetzungsfehler (unter anderem Japanisch und Spanisch) sowie importierte TacSim-Lokalisierung. Missionsspezifische Fixes: Sehr viele Korrekturen über nahezu alle Kapitel hinweg, darunter Blocker, Clipping, KI-Pfadfindung, Out-of-World-Löcher, Checkpoint-Probleme und visuelle Fehler.

Sehr viele Korrekturen über nahezu alle Kapitel hinweg, darunter Blocker, Clipping, KI-Pfadfindung, Out-of-World-Löcher, Checkpoint-Probleme und visuelle Fehler. TacSim-Eskalationen allgemein: Anpassungen an Eskalations-Zuständen sowie Regeln wie Silent takedowns only.

Anpassungen an Eskalations-Zuständen sowie Regeln wie Silent takedowns only. Weitere Fixes: Anpassungen an Upgrades, Tutorial-Logik, Interaktionen und Ausrüstungs-Darstellung, inklusive einzelner Xbox-Series-S-Visuals.

Ausblick auf die nächsten Inhalte nach Behind Enemy Lines

Wie geht es nach dem Update bei 007 First Light weiter? IO Interactive bleibt beim Versprechen eines Year-One-Supports, nennt aktuell aber kein konkretes neues Zeitfenster für die nächsten großen Inhalte. Bestätigt ist jedoch, dass die erste Post-Launch-Mission thematisch um den Pirate King Bawma kreisen soll, der von Lenny Kravitz verkörpert wird.

Der Auftrag soll Bond nach Mauretanien führen, weil Bawma persönlich um Hilfe in einer sensiblen Angelegenheit bittet. Laut Setup steht eine fragile Allianz auf dem Spiel, zugleich winkt MI6 bei Erfolg eine vielversprechende Belohnung. Bis dahin liefert Behind Enemy Lines immerhin schon spürbar neue TacSim-Aufgaben und genug Fixes, um die Basis für die kommenden Drops zu stabilisieren.

Habt ihr Behind Enemy Lines schon geladen, und wie findet ihr die neuen TacSim-Eskalationen samt Gratis-Waffen und Outfit? Schreibt eure Eindrücke in die Kommentare.