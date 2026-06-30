IO Interactive beendet Project-Fantasy-Partnerschaft – personelle Folgen möglich

Beim dänischen Studio IO Interactive, bekannt für die Hitman-Reihe und den frischen Agenten-Ausflug 007 First Light, deutet sich eine schwierige Personalphase an. In einem aktuellen Statement spricht das Unternehmen von einschneidenden Folgen, nachdem eine Zusammenarbeit mit einem externen Partner beendet wurde.

Besonders bitter: Die Nachricht kommt kurz nach einem klaren Erfolg. 007 First Light soll laut IO Interactive bereits über 3 Millionen Mal verkauft worden sein, was den Release als starken Start für die neue Interpretation der James-Bond-Lizenz einordnet.

Das Statement von IO Interactive und die Konsequenzen

Was hat IO Interactive offiziell bekannt gegeben? IO Interactive hat am 30. Juni 2026 über seine offiziellen Kanäle eine Textmitteilung veröffentlicht. Darin blickt das Studio zunächst positiv auf den Erfolg von 007 First Light zurück und beschreibt das Spiel als mutige neue Geschichte rund um eine der bekanntesten Figuren der Unterhaltung, die weltweit viel Zuspruch bekommen habe.

Direkt im Anschluss folgt jedoch der deutlich ernstere Teil der Mitteilung: Die Beziehung zu einem externen Partner, der an IO Interactives Originalmarke Project Fantasy beteiligt war, sei zu Ende gegangen. Das Studio erklärt, man müsse sich an diese neue Realität und ihre kurzfristigen Auswirkungen anpassen.

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Im selben Atemzug nennt IO Interactive auch konkrete Folgen, ohne das Wort Entlassungen explizit zu verwenden. Es ist von personellen Entscheidungen die Rede, außerdem betont das Unternehmen, man sei vollständig dazu verpflichtet, die Betroffenen in dieser herausfordernden Übergangsphase zu unterstützen.

Eine Zusammenarbeit mit einem externen Partner zu Project Fantasy ist beendet.

IO Interactive spricht von kurzfristigen Konsequenzen und notwendiger Anpassung.

Genannt werden personelle Entscheidungen und Unterstützung für Betroffene.

Was das für 007 First Light und Project Fantasy bedeuten könnte

Welche Projekte sind direkt betroffen? Inhaltlich stellt IO Interactive den Erfolg von 007 First Light und die Probleme rund um Project Fantasy bewusst nebeneinander. Während der 007-Titel aktuell Rückenwind liefert, scheint die Beendigung der Partnerschaft bei Project Fantasy die kurzfristigen Einschnitte auszulösen.

Wichtig ist dabei: IO Interactive unterstreicht, dass man weiterhin voll hinter Project Fantasy steht. Zum Abschluss der Mitteilung schlägt das Studio sogar einen optimistischen Ton an und stellt in Aussicht, dass dieses Universum am Ende das Licht der Welt erblicken werde.

Wir sind zu 100 Prozent Project Fantasy verpflichtet. Dieses wunderbare Universum wird das Licht der Welt erblicken.

Unklar bleibt, welcher Partner bislang an dem Projekt beteiligt war. Ebenso gibt es derzeit keine konkrete Zahl zu möglichen Stellenstreichungen oder Informationen dazu, welche Teams und Bereiche bei IO Interactive betroffen sein könnten.

Wie seht ihr die Situation rund um IO Interactive: Ist das für euch nur ein kurzfristiger Dämpfer trotz 007-Erfolg, oder befürchtet ihr größere Auswirkungen auf kommende Projekte? Schreibt eure Einschätzung gern in die Kommentare.