007 First Light Year-1-Roadmap – New Game+, neue Mission, Path Tracing

IO Interactive hat den Vorhang für das erste große Content-Jahr von 007 First Light gelüftet und eine offizielle Year-1-Roadmap veröffentlicht. Nach dem Release am 27. Mai 2026 steht damit fest, welche Features, Technik-Upgrades und neuen Inhalte Bond-Fans in den kommenden Monaten erwarten.

Im Fokus stehen nicht nur zusätzliche Herausforderungen für bestehende Modi, sondern auch ein neues Gadget, ein New-Game+-Durchlauf und sogar eine komplett neue Mission. Außerdem gibt es ein Update zum geplanten Release auf Nintendo Switch 2, der weiterhin für Sommer 2026 eingeplant ist.

Die wichtigsten Inhalte der Year-1-Roadmap

Welche Updates sind im ersten Jahr nach Release geplant? Die Roadmap umfasst eine Reihe klar benannter Bausteine, die über das Jahr verteilt erscheinen sollen. IO Interactive setzt dabei sichtbar auf eine Mischung aus Gameplay-Erweiterungen, Komfortfunktionen und technischen Verbesserungen.

Die offiziell genannten Punkte der Roadmap im Überblick:

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Tactical Simulator: Neue Challenges und Upgrades

Path Tracing

Nintendo Switch 2 Release: Sommer 2026

2 Release: Sommer 2026 G2-Glasses-Gadget

New-Game+-Kampagne

Neue Mission mit Pirate King Bawma, gespielt von Lenny Kravitz

Wishlist Milestone 5

Foto-Modus

James Bond Day Reward

Zusätzlich tease-te IO Interactive bereits eine neue DLC-Mission und nennt mehrere Quality-of-Life-Upgrades, die den Spielfluss und die Bedienung in den kommenden Updates verbessern sollen.

Neue Mission, New Game+ und frische Tools für euren Agenten

Was bringt das Roadmap-Paket spielerisch? Besonders spannend klingt die neue Mission, in der MI6 mit Pirate King Bawma zusammenarbeitet. Die Rolle wird von Lenny Kravitz übernommen, was dem Content-Update schon jetzt einen deutlichen Event-Charakter verpasst.

Ebenfalls stark: Später im Jahr soll eine New-Game+-Kampagne folgen. Damit bekommt ihr einen weiteren Grund, die Story erneut anzugehen, typischerweise mit übernommenen Freischaltungen und höherem Anspruch, auch wenn IO Interactive dazu noch nicht alle Details ausbuchstabiert hat.

Für den Alltag im Spiel werden außerdem der Tactical Simulator erweitert und ein neues Gadget eingeführt: die G2 Glasses. Dazu kommen ein Foto-Modus für schicke Ingame-Screenshots und ein James Bond Day Reward als zeitlich gebundene Belohnung. Wer gern an technischen Stellschrauben dreht, dürfte zudem das angekündigte Path Tracing im Blick behalten.

Switch-2-Version bleibt für Sommer 2026 gesetzt

Wann erscheint 007 First Light für Nintendo Switch 2? Laut Roadmap ist die Umsetzung weiterhin für Sommer 2026 geplant. Damit bleibt IO Interactive bei dem bereits kommunizierten Release-Zeitfenster und gibt Switch-2-Fans zumindest die Sicherheit, dass das Projekt weiterhin auf Kurs ist.

Wie sich Features wie Path Tracing oder bestimmte Grafikoptionen auf den verschiedenen Plattformen konkret unterscheiden, ist offen. Klar ist aber: 007 First Light soll im ersten Jahr nach Launch nicht nur inhaltlich wachsen, sondern sich auch technisch weiterentwickeln.

Welche Ankündigung aus der Year-1-Roadmap reizt euch am meisten: New Game+, die neue Mission mit Pirate King Bawma oder eher Foto-Modus und Technik-Upgrades? Schreibt es gern in die Kommentare.