Ubisoft zieht bei „Champions Tactics: Grimoria Chronicles“ endgültig den Stecker. Wie das Unternehmen auf der offiziellen Website des Spiels mitteilte, werden die Server am 30. Oktober 2026 abgeschaltet.

Bis dahin soll das rundenbasierte Taktik-Rollenspiel weiterhin vollständig spielbar bleiben. Sämtliche Käufe innerhalb des Spiels wurden allerdings bereits deaktiviert. Einen konkreten Grund für das Ende nannte Ubisoft nicht. Die Entscheidung sei nach „sorgfältiger Überlegung“ getroffen worden.

Damit endet das bislang prominenteste NFT-Experiment des französischen Publishers ziemlich genau zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung.

Ubisoft setzte bei Champions Tactics auf handelbare NFT-Figuren

„Champions Tactics: Grimoria Chronicles“ erschien am 23. Oktober 2024 für den PC. In den taktischen PvP-Kämpfen stellten die Spieler Teams aus jeweils drei Champions zusammen und traten damit gegen andere Nutzer an.

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Der eigentliche Unterschied zu gewöhnlichen Strategiespielen lag im Geschäftsmodell: Die Champions waren als digitale Sammlerstücke auf der Oasys-Blockchain hinterlegt. Spieler konnten ihre Figuren über einen Marktplatz kaufen, verkaufen oder miteinander kombinieren.

Ubisoft versprach, dass Nutzer dadurch mehr Kontrolle über ihre digitalen Spielfiguren erhalten würden. Kritiker sahen darin hingegen vor allem den Versuch, spekulative NFT-Geschäfte in ein Videospiel zu integrieren.

Kurz nach der Veröffentlichung wurden einzelne Figuren auf dem Marktplatz für mehr als 60.000 US-Dollar angeboten. Ob sie zu diesen Preisen tatsächlich Käufer fanden, ist allerdings nicht belegt.

NFT-Funktionen wurden bereits im Mai entfernt

Das bevorstehende Aus zeichnete sich bereits seit mehreren Monaten ab. Im Mai 2026 kündigte Ubisoft an, „Champions Tactics“ schrittweise von seinen Blockchain-Funktionen zu lösen.

Am 27. Mai wurden die verknüpften Wallets eingefroren sowie der Marktplatz und die sogenannte Forge dauerhaft geschlossen. Die NFT-Figuren der Spieler wurden anschließend in gewöhnliche Spielgegenstände umgewandelt, damit sie weiterhin verwendet werden konnten.

Als Begründung verwies das Team damals auf bevorstehende Veränderungen an der zugrunde liegenden Blockchain-Infrastruktur. Aus dem ursprünglich rund um NFTs entwickelten Spiel wurde damit zunächst ein klassischer Free-to-Play-Titel – allerdings nur für wenige weitere Monate.

Auch der 2025 auf Steam veröffentlichte Ableger „Champions Tactics: Reforged“ konnte offenbar keine ausreichend große Spielerschaft gewinnen. Die Shopseite wurde bereits im Juni 2026 entfernt.

Ubisofts NFT-Strategie ist damit noch nicht beendet

Die Abschaltung ist ein deutlicher Rückschlag für Ubisofts Blockchain-Pläne. Von einem vollständigen Rückzug aus dem Geschäft mit NFTs kann jedoch noch keine Rede sein.

Erst im Februar 2026 veröffentlichte das Unternehmen gemeinsam mit dem Blockchain-Anbieter Immutable das kostenlose Kartenspiel „Might & Magic Fates“. Dort können Spieler ebenfalls digitale Karten sammeln und untereinander handeln.

Auf Steam fallen die bisherigen Nutzerbewertungen allerdings lediglich „ausgeglichen“ aus. Aktuell empfehlen rund 52 Prozent der mehr als 1.700 Rezensenten das Spiel weiter.

Besonders erfolgreiche Spieler von „Champions Tactics“ sollen als Teil der Abschaltung kostenlose Belohnungen in „Might & Magic Fates“ erhalten. Ubisoft versucht somit, zumindest einen Teil der verbliebenen Community zum nächsten Blockchain-Projekt mitzunehmen.

Ein weiteres gescheitertes NFT-Experiment

Bereits 2021 hatte Ubisoft mit der Plattform Quartz handelbare NFTs in „Ghost Recon Breakpoint“ integriert. Das Vorhaben stieß auf massive Kritik und wurde wenige Monate später wieder eingestellt.

„Champions Tactics“ sollte zeigen, dass sich ein vollständiges Spiel um digitale Besitzrechte und handelbare Figuren aufbauen lässt. Die Entfernung sämtlicher Blockchain-Funktionen und die kurz darauf folgende Abschaltung sprechen jedoch dafür, dass dieses Konzept keine tragfähige Spielerschaft erreichte.

Am 30. Oktober 2026 werden die Server endgültig abgeschaltet. Danach wird „Champions Tactics: Grimoria Chronicles“ nicht mehr spielbar sein.