Crimson Desert Update 1.16 baut Handel aus – 133 neue Handelsposten

Pearl Abyss baut die Wirtschaft von Crimson Desert mit Update 1.16 grundlegend um. Der am 1. August 2026 veröffentlichte Patch erweitert vor allem den Handel und soll lukrative Warenrouten zu einer deutlich wichtigeren Beschäftigung in Pywel machen.

Das Update ist bereits für PlayStation, Xbox, Steam auf PC und Mac sowie den Epic Games Store verfügbar. Die Umsetzung für den Mac App Store soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Neben den umfangreichen Änderungen am Wirtschaftssystem enthält Version 1.16 zahlreiche Fehlerbehebungen für Quests, Kämpfe, Steuerung und Stabilität. Auch Damiane und Oongka erhalten weitere Anpassungen, nachdem Pearl Abyss die beiden Charaktere bereits mit vorherigen Updates verbessert hatte.

Ein deutlich größeres Handelsnetz

Wie verändert Update 1.16 den Handel in Crimson Desert? Insgesamt ergänzen die Entwickler 133 neue Handelsposten, darunter einen Händler am Handelsposten von Pailune. Einige neue Standorte erscheinen erst, nachdem die dazugehörigen Quests vorangetrieben wurden.

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Schwierig mit einem Wagen erreichbare Handelsposten versprechen künftig höhere Gewinne. Zugleich reagieren die Warenpreise auf das Verkaufsverhalten. Werden an einem Standort zu viele Exemplare eines Produkts abgesetzt, verändert sich dort dessen Preis. Die allgemeinen Handelsgewinne wurden ebenfalls erhöht, während königliche Handelsposten nun den vierfachen Warenpreis bieten. Abgelieferte Wagen verschwinden dort nicht länger.

Mit 24 hochwertigen und vier regulären Handelsgütern wächst auch die Auswahl an Waren. Verpackte Güter lassen sich abhängig von ihrem Preis in Stapeln von bis zu zehn oder 100 Einheiten lagern. Unverpackte Waren belegen nun Stapel mit bis zu fünf oder 50 Einheiten pro Inventarplatz.

Selbst einzelne Handelsgüter dürfen verkauft werden. Außerdem können Waren zwischen Pferden und Wagen verschoben werden. Wer ein Pferd oder einen Wagen zurückruft oder den Wagen zerstört, muss allerdings mit einem höheren Warenverlust rechnen.

Neue Werkstätten und bessere Kartenfunktionen

Welche Hilfsmittel erleichtern die Planung von Handelsrouten? Sieben neue Wagenwerkstätten dienen als Zwischenstationen, an denen Waren verpackt und aufgeladen werden können. Die Werkstätten befinden sich in Hernand, Demeniss, Delesyia, Pailune, Tommaso, Urdavah und Varnia.

Die Weltkarte besitzt nun einen eigenen Handelsbereich. Dort werden gewöhnliche und königliche Handelsposten, Wagenwerkstätten sowie verfügbare Routen angezeigt. Filter helfen dabei, Händler mit bestimmten Waren ausfindig zu machen. Zusätzlich lassen sich Marktpreise, durchschnittliche Einkaufspreise und die auf Pferden oder Wagen transportierten Mengen einsehen.

Verpackte Güter können direkt aus dem Pferdeinventar, dem Wageninventar, dem Handelsmenü oder dem Lager für den Kartenfilter registriert werden. Händler, deren Sortiment von aktuellen Handelsereignissen betroffen ist, erhalten eine besondere Markierung. Während einer Wagenfahrt erscheinen die vorgesehenen Routen außerdem auf der Minikarte.

Banken, Technik und zahlreiche Fehlerbehebungen

Welche weiteren Verbesserungen bringt das Crimson Desert Update? Auch das Bankensystem wird erweitert. Der maximale Gewinn oder Verlust durch Zinsen liegt nun bei 40 Goldbarren. Wer mindestens zehn Anleihen einzahlt, kann über den neuen Banktresor mit Investitionen beginnen.

Anleihen dürfen gegen jeweils zehn Goldbarren eingetauscht werden. Im neuen Anleihenshop stehen zudem seltene Gegenstände zum Kauf bereit. Damit erhält das überarbeitete Wirtschaftssystem zusätzliche Möglichkeiten, Kapital anzulegen und erwirtschaftete Ressourcen auszugeben.

Abseits des Handels behebt Pearl Abyss zahlreiche blockierte Herausforderungen, Quests und Aktivitäten. Dazu gehören fehlerhafte Fortschrittsanzeigen, nicht auftauchende Figuren, Probleme in verschiedenen Abgründen und insgesamt 421 fehlende wissensbezogene Einträge. Explosive Gegenstände lassen sich nun in Zehnerstapeln lagern und Schnellzugriffsfeldern zuweisen, während das Kampfverhalten sowie die Fähigkeiten von Damiane und Oongka an mehreren Stellen korrigiert wurden.

Auf dem PC implementiert Version 1.16 das AMD FSR SDK 2.3.0 und unterstützt FSR Upscaling 4.1 auf Grafikkarten der Radeon RX 7000 Serie. Ergänzend wurden Ray Regeneration auf Version 1.2.0 aktualisiert, Grafikfehler reduziert und mehrere Absturzursachen behoben.

Wie gefällt euch der neue Fokus auf Handel und Wirtschaft in Crimson Desert? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.