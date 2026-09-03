Final Fantasy Resonance: Kostenlose Demo mit bis zu fünf Stunden Spielzeit ist jetzt verfügbar

Square Enix hat eine kostenlose Demo zu Final Fantasy Resonance veröffentlicht. Die Testversion steht ab sofort auf PS5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und PC zum Download bereit.

Die Demo umfasst das vollständige erste Kapitel und soll abhängig von der Spielweise etwa drei bis fünf Stunden beschäftigen. Wer anschließend zur Vollversion wechselt, kann seinen Spielstand übernehmen und das Abenteuer ohne Neustart fortsetzen.

Begleitend zur Veröffentlichung präsentierte Square Enix während der State of Play einen neuen Gameplay-Trailer. Darin wurde außerdem ein Auftritt des wohl bekanntesten Bösewichts der Reihe bestätigt: Sephiroth kann in Final Fantasy Resonance herausgefordert werden.

Den neuen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

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Demo umfasst das komplette erste Kapitel

Spieler können in der Demo das Königreich Grandshelt erkunden und den Anfang der Handlung bis zum Ende des ersten Kapitels erleben. Zwar gelten einige Einschränkungen für die Charakterstufen, inhaltlich soll der Abschnitt jedoch dem entsprechenden Kapitel der Vollversion entsprechen.

Die in der Demo angelegten Speicherdaten lassen sich nach der Veröffentlichung in das vollständige Spiel übertragen. Damit eignet sich die Testversion nicht nur zum Ausprobieren, sondern bereits als regulärer Einstieg in das Abenteuer.

Die Demo steht auf folgenden Plattformen bereit:

PlayStation 5

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch

Xbox Series X und Xbox Series S

PC über Steam

Xbox für PC

Sephiroth wartet als besonderer Gegner

Der neue Trailer zeigt erstmals, dass Sephiroth einen Auftritt in Final Fantasy Resonance haben wird. Spieler können nach dem legendären Antagonisten suchen und ihn zu einem Kampf herausfordern. Wer die Begegnung erfolgreich abschließt, erhält eine besondere Belohnung.

Sephiroth ist nicht die einzige bekannte Figur aus der Reihe. Das Spiel bietet sogenannte Visionen verschiedener Final-Fantasy-Helden, darunter Cloud, Tidus und der Krieger des Lichts. Diese Charaktere unterstützen die Gruppe während der strategischen, rundenbasierten Kämpfe.

Weitere klassische Bestandteile der Reihe kehren ebenfalls zurück. Dazu gehören Chocobos, Esper, Luftschiffe und eine von Kristallen geprägte Fantasywelt.

Das erste Final Fantasy im HD-2D-Stil

Final Fantasy Resonance ist der erste Teil der traditionsreichen Rollenspielserie, der vollständig im HD-2D-Stil umgesetzt wird. Die Darstellung kombiniert detaillierte Pixelgrafiken mit dreidimensionalen Umgebungen, moderner Beleuchtung und dynamischen Kamerafahrten.

Inhaltlich basiert das Spiel auf dem ersten Handlungsbogen des inzwischen eingestellten Mobile-Rollenspiels Final Fantasy Brave Exvius. Square Enix hat die Vorlage jedoch grundlegend überarbeitet und für ein vollständiges Konsolen-Rollenspiel ohne Mobile-Struktur neu umgesetzt.

Das Kampfsystem bleibt rundenbasiert. Gegner besitzen Schwachstellen, die gezielt ausgenutzt werden können, um ihre Verteidigung zu durchbrechen und zusätzliche Aktionen zu erhalten.

Final Fantasy Resonance erscheint am 22. Oktober 2026 für PS5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und PC. Vorbestellungen sind auf allen Plattformen bereits möglich.

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