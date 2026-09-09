Ashfield Hollow – Stardew-Farming trifft Zombie-Survival, Demo auf Steam verfügbar

Gemütlich Gemüse anbauen, angeln und Tiere versorgen, während außerhalb des eigenen Hofes ganze Zombiehorden lauern: Ashfield Hollow verbindet vertraute Elemente aus Stardew Valley mit dem kompromisslosen Überlebenskampf eines Project Zomboid. Das postapokalyptische Life-Sim-Rollenspiel von BitQuest Studio soll im ersten Quartal 2027 für PC auf Steam erscheinen.

Zehn Jahre nach einem verheerenden Ausbruch erwacht die Hauptfigur ohne Erinnerungen im Camp Ashfield. Die Siedlung gehört zu den letzten sicheren Orten der zerstörten Welt, doch ihr Fortbestand hängt davon ab, ob ausreichend Nahrung beschafft, Verteidigungsanlagen errichtet und gefährliche Expeditionen überlebt werden.

Ein Bauernhof zwischen den Ruinen

Welche Elemente erinnern an Stardew Valley? In Ashfield Hollow gehören Landwirtschaft, Angeln, Handwerk und Tierhaltung zum Alltag. Felder liefern allerdings nicht nur ein bequemes Einkommen, sondern lebenswichtige Lebensmittel, mit denen Hunger und andere Bedürfnisse gestillt werden.

Bestätigt sind Schweine, Kühe, Ziegen, Hühner, Enten und Kaninchen. Außerdem lassen sich Scheunen, Gewächshäuser, Lagerhäuser, Generatoren und verschiedene Werkstationen errichten. Dekorationen sollen dabei helfen, aus einem einfachen Versteck ein persönliches Zuhause zu machen, das sich im Ernstfall auch verteidigen lässt.

Zum Leben im Camp gehören zudem Beziehungen zu anderen Überlebenden. Durch Gespräche und persönliche Missionen erfahren Fans mehr über deren Vergangenheit und können engere Bindungen aufbauen. Spezielle Charakterereignisse sind für die Vollversion vorgesehen, während bislang noch offen ist, welche Rolle romantische Beziehungen spielen werden.

Überlebenskampf mit Echtzeitgefechten

Wie unterscheidet sich Ashfield Hollow von klassischen Cozy Games? Außerhalb des Camps wird aus der entspannten Lebenssimulation ein Survival-Abenteuer. Gesundheit, Ausdauer, Energie, Ernährung, Flüssigkeitsversorgung, Ruhe und mögliche Infektionen müssen im Blick behalten werden.

Infizierte treten sowohl einzeln als auch in großen Gruppen auf. Gleichzeitig können feindselige Überlebende angreifen, die ebenfalls um knappe Vorräte kämpfen. Sämtliche Auseinandersetzungen laufen in Echtzeit ab und reichen von Kämpfen gegen langsame Untote bis zu Schusswechseln mit Plünderern.

Die Suche nach Ressourcen führt durch Wälder, aufgegebene Ortschaften, zerstörte Gebäude und gefährliche Abwasserkanäle. Dadurch soll Ashfield Hollow deutlich mehr Abwechslung bieten als ein gewöhnliches Farmspiel, ohne auf die ruhigen Tätigkeiten zu verzichten, die das Genre so beliebt machen.

Kostenlose Demo auf Steam

Wann lässt sich Ashfield Hollow ausprobieren? Eine kostenlose Demo ist seit dem 31. August 2026 auf Steam verfügbar. Sie umfasst ungefähr zehn Stunden Spielzeit und bildet die ersten 50 Tage eines regulären Durchgangs ab.

Die Testversion enthält bereits Kämpfe gegen Infizierte und feindliche Menschen, das Sammeln von Ressourcen, Landwirtschaft, Nahrungsproduktion, Handwerk, Hausbau, Beziehungen und umfangreiche Survival-Systeme. Tastatur und Maus, Controller sowie Steam Deck werden unterstützt.

Besonders praktisch ist die Möglichkeit, den Fortschritt später in die Vollversion zu übernehmen. Camp-Feste, besondere Charakterereignisse und Story-Zwischensequenzen bleiben hingegen dem vollständigen Spiel vorbehalten. Ashfield Hollow erscheint voraussichtlich im ersten Quartal 2027, wobei die Benutzeroberfläche derzeit ausschließlich auf Englisch angekündigt ist.

Wie gefällt euch die Mischung aus Stardew Valley und Project Zomboid? Schreibt uns eure Meinung zu Ashfield Hollow in die Kommentare.

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