WARDOGS startet im Early Access ohne Linux-Support, Proton bleibt unklar

Mit WARDOGS steht einer der derzeit meistbeachteten Militär-Shooter auf Steam kurz vor dem Start. Das Multiplayer-Spiel von Bulkhead verbindet taktische Gefechte, Fahrzeuge und groß angelegte Schlachten und dürfte damit auch Fans von Call of Duty und vergleichbaren Shootern ansprechen.

Zum Early-Access-Start am 10. September 2026 wird allerdings nur ein Teil der PC-Community teilnehmen können. Eine offizielle Unterstützung für Linux und damit eine verlässliche Nutzung über Proton ist zunächst nicht vorgesehen.

Linux-Aus zum Early-Access-Start

Warum läuft WARDOGS zunächst nicht auf allen PCs? Bulkhead teilte am 4. September 2026 in der Steam-Community mit, dass Linux zum Verkaufsstart nicht offiziell unterstützt wird. Das Studio könne außerdem nicht garantieren, dass die notwendige Proton-Kompatibilität rechtzeitig bereitsteht.

Wir unterstützen Linux derzeit nicht offiziell und können eine Unterstützung zum Start nicht zusagen. Wir arbeiten weiterhin an einer offiziellen Kompatibilität mit Proton.

Die Ankündigung sorgte für deutlichen Ärger, da frühere Aussagen aus dem Team bei Teilen der Community einen anderen Eindruck erweckt hatten. Zusätzlich lief WARDOGS während einiger vorheriger Testphasen offenbar bereits auf Linux-Systemen, weshalb zahlreiche Interessierte von einer funktionierenden Version zum Early-Access-Start ausgegangen waren.

Bulkhead spricht in diesem Zusammenhang von einem Kommunikationsfehler. Die offizielle Position sei stets gewesen, dass an Proton gearbeitet werde, ohne eine fertige Unterstützung zu versprechen. Frühere erfolgreiche Starts unter Linux seien laut Entwickler nicht das Ergebnis einer offiziell freigegebenen Kompatibilität gewesen.

Erfolgreiche Tests treffen auf deutliche Kritik

Wie groß ist das Interesse an WARDOGS? Der Shooter konnte während seiner Testphasen enorme Aufmerksamkeit erzeugen. Der Playtest vom 21. August 2026 erreichte zeitweise mehr als 100.000 gleichzeitig aktive Nutzer auf Steam, während die folgende Testphase am 5. September 2026 sogar auf über 245.000 gleichzeitige Teilnehmer kam.

Auch bei den Wunschlisten entwickelte sich WARDOGS zu einem großen Erfolg. Bereits am 14. August 2026 bestätigte Bulkhead mehr als eine Million Steam-Wunschlisteneinträge. Entsprechend groß fällt nun die Enttäuschung unter Linux-Nutzern aus, die den Shooter vorbestellt oder fest für den Start eingeplant hatten.

Bulkhead empfiehlt Betroffenen, ihre Vorbestellung zurückzugeben, falls diese in der Erwartung einer funktionierenden Proton-Version getätigt wurde. In der Community wird unterdessen vermutet, dass Änderungen am Anti-Cheat-System für die aktuellen Probleme verantwortlich sind. Diese technische Erklärung wurde vom Studio nicht in sämtlichen Einzelheiten bestätigt, allerdings bezeichnete Bulkhead die Sicherheit des Multiplayer-Betriebs als zentrale Priorität.

Proton-Unterstützung bleibt geplant

Wann könnte WARDOGS auf Linux und Steam Deck laufen? Einen festen Termin gibt es bislang nicht. Bulkhead-Chef Joe Brammer erklärte jedoch, dass eine korrekte Proton-Unterstützung möglichst schnell nach dem Early-Access-Start folgen soll.

Wir möchten, dass Linux-Nutzer spielen können, und werden dies auch mit Blick auf das Steam Deck priorisieren. Allerdings nicht auf Kosten der Sicherheit.

Damit ist die Linux-Version nicht grundsätzlich vom Tisch. Zum Start am 10. September 2026 bleibt WARDOGS jedoch auf Windows-PCs beschränkt. Wer ausschließlich Linux oder SteamOS verwendet, muss zunächst auf eine spätere Aktualisierung warten.

WARDOGS erscheint vorerst ausschließlich für PC über Steam. Bulkhead hat darüber hinaus Interesse an Umsetzungen für die großen Konsolen bekundet, konkrete Plattformen und Veröffentlichungstermine stehen dafür aber noch nicht fest.

Was haltet ihr von der kurzfristigen Absage der Linux-Unterstützung und würdet ihr für WARDOGS vorübergehend auf Windows wechseln? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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