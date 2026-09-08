Neues Zelda LEGO-Set zeigt Link und Epona als baubare Großfiguren

Nintendo und LEGO erweitern ihre Zusammenarbeit um ein neues Sammlerset zu The Legend of Zelda. Im Rahmen der The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct am 8. September 2026 wurde erstmals ein Modell gezeigt, das Link gemeinsam mit seinem treuen Pferd Epona darstellt.

Die Vorlage stammt aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Damit widmet sich LEGO erneut einem der bekanntesten Abenteuer der Reihe und setzt eine Szene um, die viele Fans unmittelbar mit Links Reise durch Hyrule verbinden.

Link und Epona als baubare Großfiguren

Wie sieht das neue Zelda LEGO-Set aus? Das Modell zeigt Link auf der sich aufbäumenden Epona. Der Held trägt seine klassische grüne Kleidung und hält das Master-Schwert in die Höhe, während Pferd und Reiter gemeinsam auf einem kleinen Diorama-Sockel präsentiert werden.

Anders als bei den bisherigen Zelda-Sets stehen diesmal keine Minifiguren im Mittelpunkt. Sowohl Link als auch Epona bestehen aus LEGO-Steinen und bilden eine größere Skulptur. Für Link ist es die erste offizielle Umsetzung in dieser baubaren Form außerhalb des üblichen Minifiguren-Maßstabs.

LEGO hat bislang weder den Preis noch die Anzahl der enthaltenen Teile bekannt gegeben. Auch eine Setnummer und ein Veröffentlichungstermin fehlen aktuell. Entsprechend steht noch nicht fest, wann das Modell in Deutschland erhältlich sein wird.

Die wachsende Zelda-Kollektion von LEGO

Welche Zelda LEGO-Sets sind bereits erschienen? Link und Epona wird das dritte offizielle Set der Zusammenarbeit zwischen Nintendo und LEGO. Den Anfang machte 2024 der Große Deku-Baum als 2-in-1-Modell, das sich wahlweise in seiner Darstellung aus Ocarina of Time oder Breath of the Wild bauen ließ.

Am 1. März 2026 folgte das 1.003-teilige Set Ocarina of Time: Das letzte Gefecht. Es stellt den finalen Kampf gegen Ganon dar und enthält unter anderem Link, Zelda und Ganondorf als Minifiguren. Im deutschen LEGO-Shop kostet dieses Modell 119,99 Euro. Der Große Deku-Baum ist dort inzwischen nicht mehr regulär erhältlich.

Das neue Modell greift mit Epona einen weiteren ikonischen Bestandteil von Ocarina of Time auf. Im Spiel kann Link das Pferd mithilfe von Eponas Lied herbeirufen. Die gemeinsamen Ausritte über die Hylianische Steppe zählen bis heute zu den bekanntesten Momenten des Nintendo 64-Klassikers.

Weitere Neuigkeiten zum Jubiläum

Welche Ankündigungen begleiten das LEGO-Set? Nintendo nutzte die Jubiläumspräsentation für weitere Enthüllungen rund um die Reihe. Dazu gehörten neues Gameplay aus der Neuauflage von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 sowie zusätzliche amiibo-Figuren des jungen Link und der jungen Zelda.

Die Neuauflage von Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026. Bereits am 29. Oktober 2026 sollen eine spezielle Nintendo Switch 2 sowie ein passender Pro Controller im Zelda-Design veröffentlicht werden. Zusätzlich ist eine weltweite Konzerttournee mit Musik aus der Spielereihe geplant.

Wie gefällt euch die baubare Version von Link und Epona? Schreibt uns eure Meinung und euren Wunschpreis für das neue LEGO-Set in die Kommentare.

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