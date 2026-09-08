FFXIV Patch 7.56 bringt Bestienbändiger und neues Dawntrail-Finale

Square Enix hat Patch 7.56 für Final Fantasy 14 am 8. September 2026 veröffentlicht. Das Update beendet den aktuellen Dawntrail-Zyklus mit vier neuen Hauptszenario-Aufträgen und bringt zugleich den lange erwarteten beschränkten Job Bestienbändiger ins MMORPG.

Die Wartungsarbeiten liefen in Deutschland von 8 Uhr bis 12 Uhr MESZ. Neben den großen Neuerungen enthält der Patch zusätzliche Belohnungen, kosmetische Inhalte, Anpassungen an Raids und PvP sowie zahlreiche Fehlerbehebungen für alle Plattformen.

Der Bestienbändiger betritt Eorzea

Wie wird der Bestienbändiger freigeschaltet? Interessierte müssen mindestens einen Krieger- oder Magier-Job auf Stufe 50 besitzen und den Hauptszenario-Auftrag rund um die Ultima-Waffe abgeschlossen haben. Anschließend beginnt die aus zehn Aufträgen bestehende Job-Geschichte bei einem aufgeregten Abenteurer in Neu-Gridania.

Der Bestienbändiger startet auf Stufe 1, erreicht zunächst maximal Stufe 50 und verwendet dieselbe Ausrüstung wie Mönch und Samurai. Als beschränkter Nahkampf-Job kann er weder die Inhaltssuche noch PvP, tiefe Gewölbe, Ultima-Raids, Varianten-Dungeons, Kuriositäts-Dungeons und verschiedene Erkundungsgebiete regulär betreten. Vorgefertigte oder unbeschränkte Gruppen bleiben für geeignete Inhalte möglich.

Das Herzstück ist das Einfangen von Kreaturen. Mit den Kommandos Einschätzen und Einfangen schließen Fans Pakte mit geschwächten Gegnern, die anschließend im Bestiarium landen. Vertraute werden über Kampfhörner beschworen, verfügen über individuelle Fähigkeiten und können gemeinsam mit dem Bestienbändiger TP für mächtige Kombos aufbauen.

Ein eigener Solomodus für gezähmte Kreaturen

Welche Herausforderung wartet im Brett der Bestie? Ab Stufe 30 wird ein exklusiver Soloinhalt freigeschaltet, in dem sich der Bestienbändiger mit ausgewählten Vertrauten über unterschiedliche Spielfelder bewegt. Auf den einzelnen Feldern warten Kämpfe, Gegenstände, Lagerplätze und schließlich ein Endboss.

Charakter und Vertraute besitzen getrennte Lebenspunkte, die sich nicht automatisch regenerieren. Bis zu zehn temporäre Gegenstände sowie zehn Ausrüstungsteile liefern Vorteile, während Futter die Attribute der Kreaturen verbessert. Fortschritte lassen sich zwischen bereits bewältigten Feldern speichern und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.

Die erreichte Punktzahl richtet sich unter anderem nach dem zurückgelegten Weg und den verbleibenden Lebenspunkten. Vertraute erhalten Erfahrung und können innerhalb des Modus bis Bestienrang 25 aufsteigen. Drei zusätzliche Schwierigkeitsgrade und Ranglisten sorgen für Langzeitmotivation. Die erste Ranglistensaison beginnt am 24. September 2026 und läuft bis zur Veröffentlichung von Patch 7.58. Die besten 300 Teilnehmenden jedes physischen Datenzentrums erhalten besondere Belohnungen.

Neue Geschichte und wichtige Komfortanpassungen

Welche Inhalte ergänzen den Bestienbändiger? Vier Hauptszenario-Aufträge führen die Handlung von Dawntrail fort und bereiten die kommende Erweiterung Evercold vor. Der Einstieg erfolgt auf Stufe 100 bei Tataru im Sonnenstein, sofern der vorherige Hauptszenario-Auftrag abgeschlossen wurde. Neue Kapitel für Neues Spiel+ umfassen den vierten Dawntrail-Abschnitt sowie die Geschichte des Bestienbändigers.

Der Patch fügt außerdem Einrichtungsgegenstände, Orchestrion-Notenrollen und eine Frisur aus dem Frisuren-Designwettbewerb hinzu. Hinzu kommen neue Gegenstände, Reittiere, Begleiter, Modeaccessoires, Gesichtsschmuck, Errungenschaften, Titel, Portrait-Verzierungen, Musikstücke, Geräusche und Sprachausgabe.

Beim aktuellen Savage-Raid entfallen die wöchentlichen Zugangs- und Beutebeschränkungen. Schatztruhen erscheinen nun unabhängig von vorherigen Abschlüssen, während das Echo Lebenspunkte, verursachten Schaden und Heilwirkung um 12 Prozent erhöht. Windurst: Die dritte Etappe gehört jetzt zur Zufallsinhaltssuche für Allianz-Raids. Gleichzeitig steigt das wöchentliche Limit der Allagischen Steine der Mnemonik von 450 auf 900, das Lagermaximum bleibt bei 2.000.

PvP-Serie und Fehlerbehebungen

Welche Systemänderungen bringt Patch 7.56? Mit dem Update endet PvP-Serie 11 und Serie 12 beginnt. Sie läuft bis Patch 8.0, wobei die Belohnungen der vorherigen Serie noch bis zum Ende von Serie 12 abgeholt werden können. Zur Entlastung der Server erhält der Finsterwald vorübergehend mehrere Gebietsinstanzen, während die Instanzaufteilung von Tuliyollal aufgehoben wird.

Square Enix hat zudem Probleme bei der Kosmo-Erkundung, im nördlichen Kreszentia, beim Fischer und bei einer Dunkelritter-Waffe korrigiert. Auf Nintendo Switch 2 wurden unter anderem Fehler bei Neues Spiel+, Touchscreen-Eingaben, Gesichtsbemalungen, Abenteurerportraits und Käufen von FFXIV-Münzen behoben. Die kostenlose Abonnementphase der Switch-2-Version endete am 7. September 2026, sodass seit dem 8. September 2026 ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich ist.

Bekannte Probleme betreffen derzeit einzelne Hilfetexte und Grafiken des Bestienbändigers, fehlerhafte Angriffsanzeigen im Brett der Bestie, eine nicht korrekt wirkende Versteinerung, ausbleibenden Schaden bei einer bestimmten Attacke und das Symbol eines einzigartigen Ohrrings. Inhaltlich funktioniert der Gegenstand dennoch wie vorgesehen.

Werdet ihr mit Patch 7.56 zuerst die neuen Hauptszenario-Aufträge spielen oder direkt auf Kreaturenjagd mit dem Bestienbändiger gehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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