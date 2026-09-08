Ocarina of Time Remake bricht mit Zelda-Tradition: Charaktere bekommen Sprachausgabe

Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time modernisiert nicht nur Grafik, Kamera und Steuerung. Nintendo greift auch einen Bereich an, der für viele Fans eng mit den klassischen Zelda-Spielen verbunden ist: die Sprachausgabe.

Während der The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct bestätigte Nintendo, dass die Neuauflage voll vertonte Zwischensequenzen enthalten wird. Damit verändert das Remake die Präsentation des Originals von 1998 deutlich.

Zwischensequenzen werden vollständig vertont

Im Nintendo-64-Original wurden Dialoge überwiegend über Textboxen vermittelt. Charaktere äußerten allenfalls einzelne Laute oder kurze Ausrufe, während die eigentlichen Gespräche gelesen werden mussten.

Das Remake geht nun einen deutlich moderneren Weg. Story-Szenen werden mit gesprochenen Dialogen versehen, wodurch Figuren wie Zelda, Ganondorf, Saria oder andere Bewohner Hyrules wesentlich stärker inszeniert werden können.

Nintendo hatte bereits beim ersten Reveal im Juni mit vertonter Erzählung angedeutet, dass Audio und Präsentation stärker modernisiert werden könnten. Mit der heutigen Direct ist nun klar, dass die Vertonung nicht nur auf einen Trailer oder Erzähler beschränkt bleibt.

Ein großer Unterschied zum Original

Gerade bei Ocarina of Time ist das eine ziemlich große Veränderung. Das Original lebte stark davon, dass Dialoge gelesen wurden und Musik sowie Soundeffekte einen großen Teil der Atmosphäre trugen.

Die Switch-2-Fassung behält zwar viele Eigenheiten des Klassikers bewusst bei, modernisiert aber gleichzeitig mehrere Bereiche deutlich. Neben der Sprachausgabe gehören dazu eine freie Kamera, eine eigene Sprungtaste, Dash-Bewegungen, Bewegungssteuerung beim Zielen und das neue Threads-of-Time-System.

Damit wird immer deutlicher, dass Nintendo kein simples grafisches Remaster plant, sondern ein Remake, das sich spürbar moderner anfühlen soll.

Was ist mit Link?

Zu Link selbst würde ich in der News bewusst vorsichtig bleiben. Nintendo hat bislang bestätigt, dass die Zwischensequenzen vertont sind, aber daraus sollten wir nicht automatisch ableiten, dass Link plötzlich vollständig spricht.

Traditionell bleibt Link in Zelda-Spielen weitgehend stumm und äußert hauptsächlich Kampf- oder Bewegungslaute. Solange Nintendo nichts Konkreteres zur Rolle von Link in den neuen Dialogszenen sagt, würde ich das offenlassen.

Release im November

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Nintendo hatte während der Jubiläums-Direct zahlreiche weitere Neuerungen vorgestellt, darunter die Möglichkeit, Okarina-Melodien über das Mikrofon zu summen oder auf einem echten Instrument zu spielen.

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