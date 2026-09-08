Ocarina of Time Remake hört euch zu: Echte Okarina steuert das Spiel

Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time modernisiert nicht nur Grafik und Steuerung. Nintendo hat während der Zelda Direct auch eine ungewöhnliche neue Funktion vorgestellt, die besonders gut zum Namen des Klassikers passt.

Spieler können Melodien künftig nicht nur über den Controller spielen, sondern tatsächlich selbst summen oder auf einem Instrument spielen. Das eingebaute Mikrofon der Nintendo Switch 2 erkennt die bekannten Okarina-Melodien und überträgt sie direkt ins Spiel.

Einfach summen und Link spielt die Melodie

Die Idee dahinter ist ziemlich simpel: Hat Link im Laufe des Abenteuers eine Okarina-Melodie gelernt, kann der Spieler diese in der Nähe der Switch 2 summen oder selbst spielen.

Erkennt das Mikrofon die richtige Melodie, übernimmt Link sie im Spiel und führt die entsprechende Aktion aus. Dazu gehören beispielsweise bekannte Stücke wie Zeldas Wiegenlied.

Nintendo ersetzt damit nicht die klassische Steuerung, sondern ergänzt sie um eine zusätzliche Möglichkeit, die Okarina zu verwenden.

Auch die Tageszeit lässt sich so verändern

Die Melodien aus Ocarina of Time sind nicht nur musikalische Spielerei. Viele davon besitzen konkrete Funktionen innerhalb der Spielwelt.

Während der Präsentation zeigte Nintendo beispielsweise, wie sich mithilfe einer passenden Melodie die Tageszeit verändern lässt. Wer möchte, kann diese Funktion nun offenbar auslösen, indem er das entsprechende Stück tatsächlich spielt oder summt.

Damit verbindet das Remake eine der bekanntesten Spielmechaniken des Originals direkt mit der realen Umgebung des Spielers.

Nintendo bringt sogar echte Okarinas auf den Markt

Passend zur neuen Mikrofonfunktion kündigte Nintendo gleich mehrere physische Produkte an.

Noch 2026 soll eine echte spielbare Okarina erscheinen. Zusätzlich ist eine elektronische Variante von HORI geplant. Diese kann laut Nintendo einzelne Noten oder sogar komplette Lieder auf Knopfdruck wiedergeben.

Beide Produkte können damit theoretisch direkt mit der Musikerkennung des Spiels genutzt werden.

Bildquelle: Nintendo

Ob Nintendo beziehungsweise HORI die Zubehör-Okarinas auch regulär in Deutschland anbieten und wie hoch der Preis ausfällt, wurde während der Präsentation noch nicht genannt.

Mehr als nur ein Gimmick?

Gerade für ein Remake von Ocarina of Time ist die Funktion ziemlich passend. Die Okarina war schon im Original von 1998 eines der zentralen Spielelemente und wurde für Rätsel, Schnellreisen und Veränderungen in der Spielwelt eingesetzt.

Dass Nintendo die Funktion nun mit dem Mikrofon der Switch 2 verbindet, ist deshalb mehr als nur ein technisches Gimmick. Gleichzeitig bleibt die klassische Bedienung erhalten, sodass niemand tatsächlich singen oder ein Instrument spielen muss.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2. Das Remake erhält unter anderem eine freie Kamera, manuelles Springen, Bewegungssteuerung beim Zielen sowie zahlreiche weitere Komfortverbesserungen.

Öffnet in einem neuen Tab