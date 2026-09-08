Nintendo Switch 2 bekommt eine Zelda-Sonderedition zum 40. Jubiläum

Nintendo feiert 40 Jahre The Legend of Zelda nicht nur mit neuen Spielen und Veranstaltungen. Während der heutigen The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct hat das Unternehmen eine besondere Nintendo Switch 2 – The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition vorgestellt.

Die neue Sonderedition erscheint bereits am 29. Oktober 2026.

Switch 2 im grün-goldenen Zelda-Design

Für die Jubiläumsausgabe erhält die Nintendo Switch 2 ein deutlich verändertes Design. Besonders auffällig sind die grünen Joy-Con mit goldenen Verzierungen. Auf dem linken Controller befindet sich außerdem ein Triforce-Motiv.

Noch auffälliger fällt das Dock aus. Nintendo setzt hier auf eine Kombination aus Schwarz und Gold sowie ein großes Triforce-Motiv. Zahlreiche kleinere Dreiecke greifen das Zelda-Design zusätzlich auf.

Damit unterscheidet sich die Sonderedition optisch deutlich von der regulären Nintendo Switch 2.

Bildquelle: Nintendo

Kurz vor Ocarina of Time

Der Veröffentlichungstermin dürfte nicht zufällig gewählt sein. Die Zelda-Switch-2 erscheint am 29. Oktober 2026 und damit genau eine Woche vor dem heute ausführlich vorgestellten Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Das Remake erscheint am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2 und wurde für die Neuauflage grafisch und spielerisch umfassend modernisiert.

Wer allerdings auf ein Bundle gehofft hat, sollte aufpassen: Auf der offiziellen Präsentationsfolie weist Nintendo ausdrücklich darauf hin, dass das Spiel separat verkauft wird. Ocarina of Time gehört der Zelda-Sonderedition der Switch 2 demnach nicht automatisch bei.

Preis noch offen

Einen Preis für die Nintendo Switch 2 – The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition hat Nintendo während der Präsentation zunächst nicht genannt.

Sobald Nintendo weitere Angaben zur Verfügbarkeit und zu Vorbestellungen in Deutschland veröffentlicht, ergänzen wir die Informationen.

Nintendo hatte die heutige Zelda Direct eigens zum 40-jährigen Jubiläum der Spielereihe angesetzt. Die Reihe feiert 2026 ihren runden Geburtstag; das erste The Legend of Zelda erschien 1986 in Japan.

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